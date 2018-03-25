大便習慣改變？身體在給你警訊

2018-03-25 13:28 聯合晚報 許金川（台大醫學院名譽教授／肝病防治學術基金會董事



大腸麵線店。

客人：「今天沒有大腸麵線嗎？」

老闆：「不好意思，現在時間還早，跟我們合作的XX醫院的大腸外科醫師還沒下刀。」

大腸之為物也，讓人想到就是食物經消化後的殘渣－大便必經之處。大腸的癌症也是近年來國人發生率增加最多的癌症，尤其許多中老年人因沒有充分的知識，通常等到很晚期才就醫，不僅自己飽受痛苦，家人相伴照顧也付出許多代價。

大腸癌在早期幾乎沒有什麼症狀，但有可能腫瘤表面潰瘍出血混在大便中，因此檢查大便的潛血可以發現是否大腸長了東西。此外，大腸腫瘤長大，可能會引起大便習慣改變，這是一個警訊；常見的腹脹也有可能是大腸癌的徵兆之一，因為腫瘤大，大便不易通過，因此肚子容易脹。當然，腹脹有太多原因，可能胃或十二指腸潰瘍，也可能是膽結石，也可能是肝癌很大了，甚至有了胰臟癌。

大腸癌幾乎是由大腸息肉演變而來，因此以前有大腸息肉的人，或家族中有人得大腸癌或長息肉，一定要隔兩、三年做追蹤檢查。

以前做大腸鏡，許多人小生怕怕，因為檢查時會腹脹、腹痛，許多人無法忍受。目前施行麻醉之下無痛檢查，睡一覺醒來已經檢查完畢，只是事前的準備工作，尤其喝瀉劑清腸還是有點麻煩、不舒服，有待醫界進一步努力改進。

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