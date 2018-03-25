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孩子成績老吊車尾？原來生病了

2018-03-25 13:28聯合晚報 羅真

過動孩子猶如「跳跳虎」，衝動、熱情但不專心，常讓家長很煩心，但透過藥物治療，有機...
過動孩子猶如「跳跳虎」，衝動、熱情但不專心，常讓家長很煩心，但透過藥物治療，有機會改善。 圖／聯合報系資料照片
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68%注意力不足過動症兒 服藥後改善

孩子總是心不在焉、坐不住、成績難看，有可能源於注意力不足過動症。圓圓在大大小小每場考試總是敬陪末座，經常受譏笑，漸漸感到自卑、社交退縮，小學五年級時經轉介至兒童心智科檢查，診斷為注意力不足過動症，規律服藥後，竟在月考中一躍變成全班第二名，讓同學老師大開眼界。

志陽從小學開始數學從未及格過，高二那年才確診為注意力不足過動症，用藥後首度取得60分以上成績，拿到成績單的他十分欣喜，喃喃「早知道就早點接受治療」。

馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師臧汝芬表示，注意力不足過動症源於腦部細微病變，以致孩子在12歲之前，無法專心和控制衝動，影響正常學業、人際或其他發展。

臧汝芬指出，台灣每100個孩子就有7個有注意力不足過動症，他們有機會透過治療改善症狀、重拾失去的自信與尊嚴，但因為師長誤以為只是調皮，或者不願孩子被貼上「過動」標籤，使得7個罹病孩子中，高達6個未被診治，這一拖，恐怕拖住孩子的一生。

電影《心中的小星星》的主角伊翔是個獨特的小男孩，在他眼中，書上的字會跳舞，數學試卷上的符號能一同動起來、上演驚心動魄的星球大戰；但在許多老師眼中，他只是個調皮搗蛋、不專心、課業跟不上、難以管教的臭小子，因此伊翔屢屢遭斥、受罰。

臧汝芬在臨床上看到更多比伊翔的處境更嚴峻的孩子，她指出，高達三分之二注意力不足的孩子有課業挫折、人際問題，越來越不適應家庭與學校生活，有的孩子深陷挫折而自我放棄；有的孩子自我壓抑成憂鬱症，有的人格變得異常、出現反社會行為；還有的開始酗酒、嚐毒甚或自殺。

臧汝芬表示，68%的注意力不足過動症的孩子，用藥後有明顯的生活改善，家長一發覺孩子有疑似症狀，應及早就醫評估。除了讓孩子依循醫囑服藥，家長也得學習適當的教育技巧。舉例來說，孩子不專心、功課寫得慢，不少家長選擇打罵，但威嚇的教育方式會讓孩子心靈貼上否定標籤。家長可改採正面增強的行為制約技巧，例如將作業分成五個部分，估算每個部分要在多少時間內完成、完成時給孩子讚美獎勵，有助孩子按部就班且愉快地完成任務。

資料來源／馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師臧汝芬
資料來源／馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師臧汝芬
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過動症
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