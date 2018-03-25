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台灣人愛組社團 人民團體數五年增二成五

2018-03-25 10:23聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

民主意識抬頭，近五年人民團體增加四成，各不同派別的團體紛紛成立。圖／台灣社提供
民主意識抬頭，近五年人民團體增加四成，各不同派別的團體紛紛成立。圖／台灣社提供
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根據內政部統計處最新公告國內人民團體數，截至去年底共計有5萬2千多個，相較五年前的4萬多個團體，成長25.8%，但平均每個團體的個人會員數為180.5人、團體會員數為7.4個、收支餘額38萬元，都較五年前下滑，顯示雖然團體數增加，但平均規模成小型化趨勢。

內政部統計處指出，以人民團體類別觀察，無論就團體之個數、個人會員數、收支金額及近5年個人會員數增加情形，皆以社會服務及慈善團體居冠，學術文化團體居次，2者合計之規模占逾人民團體之4成。

統計處報告顯示，105年底有運作的各級人民團體共計5萬2136個，較100年底增加1萬676個(+25.75%)，主要來自社會團體大幅增加1萬733個(+29.50%)。會員數的部分，105年底各級人民團體包括個人會員940.8萬人及團體會員38.8萬個，平均每個團體個人會員180.5人，團體會員7.4個。若與100年底比較，個人會員增加65.5萬人及團體會員減少4.0萬個，平均每個團體個人會員及團體會員分別減少30.6人及2.9個。5年來人民團體平均規模呈小型化之趨勢。

統計處表示，近5年各級人民團體經費收入多隨會員人數之增加而上升，僅社會服務及慈善團體與經濟業務團體2者之收入下降。105年各級人民團體平均每個團體收入、支出及收支餘額皆以工商業團體、醫療衛生團體、宗教團體為前三大團體。

內政部
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