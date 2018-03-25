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點眼藥水忘閉眼吸收 藥效打折扣

2018-03-25 10:11中央社 台北25日

李小姐罹結膜炎，點了好久的眼藥水都治不好。醫師一問才發現，李小姐眼藥水點錯方式了，忘記點完藥水通常要「閉眼吸收」，少了這個動作，藥效打折扣。

開業眼科醫師陳祐瑲日前在臉書發文，很多病人因眼疾點藥，但有些人治的好，有些人卻都治不好，關鍵竟然是點錯藥水方式。

陳祐瑲說，點完眼藥水，通常至少要「閉眼1至2分鐘」，有些藥物甚至要閉眼3至5分鐘，藥物才能足夠時間接觸眼表，讓藥物分子吸收進眼球。如果點完藥水幾秒鐘、就眨眨眼走人，眼球吸收到的藥物量微乎其微。

不同的藥水，閉眼時間略有差異。陳祐瑲表示，治療青光眼（降壓藥）、虹彩炎（類固醇、散瞳劑）等進入眼球內的藥物，建議閉眼至少1到2分鐘，最好是3到5分鐘，必要時，可同時按壓眼鼻部交界、避免藥物流到鼻淚管造成系統吸收。

如果是治療兒童近視的阿托品，建議閉眼時間至少1分鐘，最好2至3分鐘，通常於睡前施點，可點完直接閉眼睡覺，在睡眠時間吸收。

陳祐瑲指出，若是治療眼表發炎藥物，如結膜炎、角膜炎、眼瞼炎，藥物在眼表角膜、結膜吸收，閉眼時間至少30秒，建議閉眼1至2分鐘。

如果是治療乾眼症、視覺疲勞，他說，通常為水份電解質、維他命滋養藥物等，閉眼時間至少5至10秒，建議半分鐘至1分鐘增加滋潤休息效果，通常不必擔心系統吸收問題。

不過，也有眼藥「例外」；陳祐瑲說，治療淚囊炎的藥水是通過淚小管流入鼻淚管，再進入淚囊作用，點藥後不必閉眼、甚至還要眨眼促進藥物流入鼻淚管。民眾若有點眼藥需求，應跟醫師或藥師問清楚使用方法。

根據台大醫院眼科部衛教資訊，點眼藥應坐舒適姿勢，或臥床躺好，再將頭略往後仰，眼睛往眉毛方向看，將下眼皮輕輕往下拉形成一個袋狀空間，再將眼藥水滴入這個袋中。因一般眼藥水一滴的份量是眼睛可容納最大量的5到10倍，點藥後藥水溢出流到臉頰很自然，不必懷疑眼藥是否沒有點入眼睛，又再多點。

點完眼藥後除閉眼協助吸收，也要儘量避免眨眼睛，或緊閉眼睛，因這些動作只會加速眼藥溢出眼睛，或排到鼻淚管，減少藥效；若要同時使用1種以上的眼藥，必需至少間隔5分鐘才可以點第2種藥，否則大部份的第1種藥會被沖出眼睛，而失去藥效。

醫師台大醫院
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