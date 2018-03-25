觀光雪崩聲中 墾丁業者調整腳步走向國際化

2018-03-25 09:18 中央社 屏東縣25日電



「去墾丁不如去沖繩？」對於台灣北部民眾來說，到墾丁觀光的交通加住宿費用，有時相當於去鄰近國家旅遊。台灣國內旅遊景氣低迷，墾丁大受影響，但觀光雪崩聲中，墾丁也迎來中國、韓國及歐洲自由行遊客。

屏東縣長潘孟安過年後在墾丁福華渡假飯店與觀光業者的春酒晚會上，發現金髮碧眼的歐美人士比往年多出不少。福華飯店總經理張積光表示，去年開始的確多了許多自由行的歐洲遊客，包括法國、冰島、丹麥、比利時、俄國等國，去年春節歐美人士在福華的住房約50個房間，今年開出200個房間。

張積光指出，這些歐洲遊客大多是從網路上得知訊息，足見墾丁在網路上的知名度已經延伸到歐洲。他詢問這些歐洲遊客為何前來墾丁，他們回答，墾丁也很美，不一定要到印尼的峇里島。

事實上，在陸客團前年開始減少後，中國大陸及港澳到墾丁自由行的遊客卻有增無減，持續增加中的還有屏東縣政府3、4年前開始開發的韓國、日本和東南亞的自由行遊客，其中以韓國遊客人數增加最多。

潘孟安不斷強調，墾丁是台灣唯一具備國際級條件的觀光景點。今年初開始，縣政府觀傳處每個月招待韓國及日本部落客到屏東踩線，到墾丁的路線已不再是大眾化的鵝鑾鼻、貓鼻頭，而是有文化故事的後灣、龜山及滿州等深度旅遊路線。

墾丁觀光業者都看到了這個商機，但還是得面對國內遊客減少的問題。前來墾丁的台灣本地遊客，在過去占遊客量8成以上，如今掉到5成。

對於「去墾丁不如去沖繩、京都」的話題延燒，張積光表示，如果精確計算，以墾丁的淡季來說，五星飯店一晚新台幣3000元的住宿絕對比去沖繩便宜；出國機票如果要以廉航來算雖然便宜，但不一定搶得到機票，選項也完全不同。

立足墾丁已30多年的墾丁凱撒飯店在今年春節仍然滿房，經理潘彥伶表示，隨觀光地區淡、旺季影響，價格上難免會有落差，墾丁凱撒每季都會推出不同的住房專案供消費者選擇，也參考航空公司推出住房折扣，消費者透過飯店官網訂房還享高鐵票8折優惠，積極提供消費者更多前來墾丁遊玩不一樣的旅遊選擇。

屏東民宿協會理事長林榮欽則說，墾丁旺季也有一晚1000至2000元，而且房間品質不錯的民宿，完全看消費者的選項。

面對國際自由行遊客越來越多，台灣民眾出國人數也年年攀升，墾丁業者都意識到墾丁必須迎接國際化。縣府觀傳處長黃建嘉3月初與恆春半島觀光產業聯盟理事長張福生、屏東旅行公會理事長楊聖民及林榮欽等人前往日本觀摩近鐵集團的溫泉會館，同時洽談墾丁旅宿業者派幹部前往近鐵集團受訓，提升旅宿業服務品質。

黃建嘉表示，縣府邀請近鐵集團到屏東投資遊樂園，對方表示可以評估。除此之外，縣府也規劃在墾丁的淡季舉辦活動，包括邀請「春浪音樂節」5月回歸墾丁，10月的落山風季舉辦藝術季，希望藉此拉近淡、旺季人潮的差距。

林榮欽與張福生從日本買回一台可以翻10多國語言的翻譯機，因為墾丁這兩年來，各國遊客變多了。林榮欽表示，墾丁旅宿業的服務品質離國際化還有一段距離，例如觀光客接待的細心度、友善環境等都需要再提升，正好趁這段時間調整腳步，把自己準備好。

最近只要哪裡遊客人數大幅下滑，就會在網路上被稱為「墾丁化」，這讓墾丁業者相當不悅，但他們也體認到，要挽救商機就不能無視負評，連以往很難被說服的南灣沙灘陽傘出租業者，這次都答應配合公部門，讓陽傘顏色統一，追求視覺的美感。

屏東大學森林系教授陳美惠10多年前協助墾丁開發社區生態旅遊，如今墾丁已經有11個生態旅遊社區，讓墾丁除了碧海藍天外，每處美麗風景及生態都擁有故事，並訓練居民成為解說員，強化墾丁旅遊的多元發展。墾管處與縣政府在挽救墾丁觀光的努力中，也極力推動生態旅遊。

陳美惠表示，墾丁是台灣具備國際旅遊條件的勝地，出現觀光雪崩，正是調整做法的時刻，商家的經營要有生命共同體的觀念，打從心底做好產品及服務，建立物超所值的旅遊價值。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）