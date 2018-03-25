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墾丁旅宿出現下架潮 期盼結果是汰弱換強

2018-03-25 09:19中央社 屏東縣25日電

墾丁遊客人數去年大幅下滑，去年秋天到今年初傳出幾家飯店及民宿關門，恆春半島觀光產業聯盟理事長張福生表示，墾丁旅館和民宿供過於求，目前的現象是在「汰弱換強」。

根據墾丁國家公園管理處統計，民國103年7、8月暑假期間，墾丁遊客人數達164萬，全年超過837萬人次，但去年暑假，墾丁遊客人數降為92萬餘人，全年遊客430餘萬人次，幾乎腰斬。

恆春半島的旅宿「下架」潮，從去年11月的快樂熊貓集團露營地停業開始，緊接著是年初的車城鄉泊逸飯店停業，2月是月牙泉Villa渡假村吹熄燈號，3月則是有十多年歷史的沐夏墾丁會館停業。

此外，位於台26線上的日月光飯店傳出讓售，恆春當地交易網站有不少承租經營的小型民宿紛紛貼出轉讓的消息。

張福生表示，這幾家下架的飯店及民宿主要是迎接陸客團的業者，在前幾年眾多陸客來台期間擴增房間數，並且壓低房價，再加上多是非法營業，屏東縣政府這幾年取締非法營業民宿，部分業者接不到陸客團，再加上罰單不斷，正好在這個時機結束營業。他並說，一些體質強的飯店民宿，根本不受陸客團影響。

的確，月牙泉、沐夏及快樂熊貓露營地都是非法營業，月牙泉及沐夏各被縣府開了兩次罰單，泊逸則是換了第3手經營，日月光飯店在104年就開始求售。

墾管處遊憩課長蔡豊富表示，墾丁近十多年來民宿大概增加了3倍，目前遊客人數下滑，因此民宿供過於求。

墾丁的飯店民宿到底有多少，據屏東縣政府觀光傳播處統計，目前恆春鎮及滿州鄉的合法旅館有24家，合法民宿440家，非法列管的旅館39家，非法列管的民宿115家。

縣政府觀光傳播處副處長黃國維說，政府90年才訂定民宿法令，許多恆春半島的居民將自己的房子改裝民宿，又不懂法令，導致一時之間非法民宿林立，縣政府100年成立觀傳處，有專責單位及人力處理旅館民宿後，開始積極輔導墾丁地區的民宿合法化，目前非法民宿還沒被查到列管的大約還有近百家，縣府在繼續努力中。

對於墾丁民宿目前是否供過於求，黃國維有不同的看法。他表示，這是市場的供需機制，旅客量每年都會有波動，以目前來看，旅客行為受到許多因素影響而改變，例如廉價航空、例休日、薪資水準、旅遊目的、服務需求、假期長度及各項便利性等等，目前說供過於求，有點把問題過度簡化。

非法旅館、民宿牽涉到服務的品質及信用度，直接影響的是墾丁觀光的聲譽，因此，在這波下架潮中，合法的旅宿業者反而用比較樂觀的態度看待。余姓民宿業者今年春節期間是客滿，面對墾丁遊客人數下滑及一家家飯店、民宿的熄燈，他說，「墾丁旅宿產業正在悄悄地發生一件事，叫做汰弱換強」。

大環境不佳，墾丁安心旅遊網仍然看好墾丁美麗動人的景色與得天獨厚的自然資源，去年插旗墾丁旅遊網路平台，行銷經理胡秀幸表示，在篩選墾丁旅館及民宿過程中，發現暴增的民宿良莠不齊，確實會讓墾丁觀光受創，這次正好讓墾丁業者檢討改進，重新洗牌，讓價格合理、透明化，從另一個角度看，並不是壞事。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）

民宿墾丁陸客
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