遊客人數大起大落 墾丁居民商家正視負評

2018-03-25 09:19 中央社 屏東縣25日電



去年7月暑假旺季，社區十幾位平常偶爾辦活動、照顧老人的志工媽媽開始在著名的墾丁大街撿垃圾、整理環境。她們說，遊客銳減，不能再不正視墾丁物價高、大街髒亂的負評。

根據墾丁國家公園管理處統計，民國103年7、8月暑假期間，墾丁遊客人數達164萬，全年超過837萬人次，但去年暑假，遊客人數降為92萬餘人，全年遊客430餘萬人次，幾乎腰斬。

墾丁常年如夏，但媒體形容，當地觀光人數下滑有如「雪崩」。

墾管處從75年開始統計遊客人數，103年創下的837萬人次不僅是墾丁歷年最高峰，在全國各旅遊景點當中也是數一數二。能締造這個紀錄，中國大陸旅客貢獻很大，但墾丁吸引的遊客，不只是嚮往南台灣陽光與海水的大陸客。

84年4月，兩名美國人在墾丁彈彈唱唱，讓SpringScream（春吶）成為台灣國際及地下樂團音樂會的濫觴，每年吸引樂迷朝聖，並吸引電音業者加入形成墾丁音樂季，讓墾丁遊客人數出現明顯成長。

根據墾管處統計，從民國75年到84年，墾丁每年遊客人數約260萬到300萬，86年後快速增加，從當年的370萬人次，成長到每年400萬到500萬之間。

89年，國立海洋生物博物館在車城鄉開幕，當年墾丁遊客增加到550萬人次。96、97年在全球金融海嘯衝擊之下，這個數字曾跌到340多萬，但98年便回升到490多萬。

99年，隨著中國開放陸客團來台，墾丁每年遊客從600多萬人次、700多萬、800多萬人次逐年上升，一直到105年，因陸客人數減少，墾丁全年遊客人數從前年的580餘萬人次，在去年降到約20年前的水準。

遊客人數大幅減少，但這些年來，墾丁的租金與物價已經漲到一定程度，這讓餐旅業者面臨困難的抉擇。

從墾丁音樂季開始形成熱潮後，在音樂季、暑假和過年期間，墾丁往往一房難求，遊客可能得住到恆春鎮以外的滿州鄉和車城鄉，吸引許多外地人到墾丁開餐館、旅館、民宿，97年賣座電影「海角七號」再推升熱潮，墾丁大街假日人潮如織，商家店面的房東不斷調升租金。

墾丁大街一間6坪大的店面，每月租金依地段不同，約在新台幣8萬至15萬元之間，店面前的攤位月租2萬至4萬元；位於墾丁國小前有一家15個房間的民宿，月租30萬元。

「重點是墾丁淡、旺季的人潮真的差很多」。2年前因應陸客人數增加而開設的一家牛肉麵店，一碗XO乾拌麵加一盤青菜、一杯飲料，價格是220元，遠高於屏東的一般消費水準。店員表示，在淡季幾乎沒什麼客人，業績只能靠旺季，「這樣子的價格，也只是平衡淡旺季價差」。

對於墾丁大街消費高、「天價滷味」在網路上招來的漫天批判，一名張姓業者在網路這樣回應：「我是回鄉的遊子，墾丁就只有觀光，也只有過年和暑假賺一點，其他時間看著辦。」

有些店家藉著相對高昂的訂價因應租金高漲的問題，有些則完全放棄；墾丁大街上有多家十多年的老店熄燈，包括在墾丁開了20年的肯德基炸雞。這條街上過去滿是異國料理餐廳，近年換上陸客喜愛的台式、中式料理，如牛肉麵店及海產店。

「友善的狗」公司負責人沈光遠95年在墾丁音樂季創辦「春浪音樂節」，把音樂季人潮推向高峰。他在接受中央社記者訪問時表示，墾丁一直是台灣最美麗的地方，墾丁遊客銳減是人的問題，不是環境的問題。他說，大量遊客導致住宿、餐飲費用高升，遊憩品質下降。

墾丁「春浪音樂節」停辦兩年之後，今年5月將重回墾丁。沈光遠說，他會選擇在5月淡季回墾丁辦音樂節，就是希望民眾可以用比旺季低一半的消費，在不擁擠的交通狀況下享受音樂會。

大量人潮帶來的商機，一度讓墾丁業者無視墾丁大街的垃圾、髒亂及攤商占據道路等負評，直到陸客團大幅減少，眾多國人選擇出國旅遊，墾丁遊客人數大銳減，民宿、飯店一間一間關門，墾丁業者才開始認真檢視負評，設法因應。

墾丁社區協會理事曾春惠每天帶著社區志工媽媽清理墾丁大街環境，並配合警方、墾管處及縣府與墾丁大街攤商協調。曾春惠說，陸客團在過去填補了墾丁的淡季，現在陸客團不來，國內遊客又減少，他們要把墾丁的環境整頓好，也請大街的商家將價格透明化，讓墾丁再熱起來。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）