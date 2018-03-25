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超級業務員乳癌復發 她與姊妹PO文給病友正能量

2018-03-25 08:45聯合報 記者趙容萱╱即時報導

「就是要給你正能量！」47歲的白姓證券公司超級營業員「白妹妹」工作21年，退休隔天發現罹患乳癌，治療後租地種菜，以為吃健康、癌不上身，沒想到半年後復發「延畢」，她在完成療程後，與其病友共組「陽光姊妹LINE群組」當版主，共200多人加入，用正能量為癌友打氣。

台中榮總乳房腫瘤外科醫師洪志強說，國民健康署補助45歲到69歲婦女，以及40到44歲具乳癌家族史婦女每2年1次乳房X光攝影檢查，建議婦女定期篩檢。現今乳癌治療非常完善，遵從醫師的治療方式、保持心情愉快、規律運動、均衡飲食，切忌聽信偏方，以免延誤病情。

白妹妹說，她在證券公司長期工作壓力大，好不容易熬到前年退休，想租地種菜，但事與願違，退休的隔天發現右胸有硬塊，確診是多發性乳癌，經切除、化療後，在前年10月租地種菜圓夢，沒想到去年六年在原切除點有硬塊，確診局部復發，二度接受治療。

白妹妹指出，接受治療過程很辛苦，掉髮、噁心、食欲不振等不適，第二次治療還併發手足口症，口腔、手部和腳破皮、潰爛，她樂觀抗癌，積極配合治療，也持續種菜，看著菜一天天長大很療癒，即使手破皮，她會也先做好防護，並且戴上手套，開心種菜去，豐收的蔬菜也分贈給親朋好友。

白妹妹說明，她和其他病患自組「陽光姊妹淘」LINE群組當版主，不但幫病友打氣，一起來面對療程中可能遭遇到的問題，例如掉頭髮問題就研究頭巾加上髮片，一樣可以美美出門，不有人提供補充營養、降低手足口症不適的妙方等，還有病患面臨經濟壓力、心理調適問題，其他姊妹透過關懷，或者捐助營養輔助品等，協助病患度難關。

白妹妹說明，在「陽光姊妹淘」LINE群組中，分享掉髮可以使用頭巾加髮片，一樣也可...
白妹妹說明，在「陽光姊妹淘」LINE群組中，分享掉髮可以使用頭巾加髮片，一樣也可以美美出門。記者趙容萱／攝影
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「陽光姊妹淘」成員在白妹妹的「開心農場」內，採了一大把的蔬菜。圖／白妹妹提供
「陽光姊妹淘」成員在白妹妹的「開心農場」內，採了一大把的蔬菜。圖／白妹妹提供
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白妹妹（左起）與醫師洪志強合影。記者趙容萱／攝影
白妹妹（左起）與醫師洪志強合影。記者趙容萱／攝影
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「陽光姊妹淘」LINE群組版主白妹妹持續照顧「開心農場」大豐收。圖／白妹妹提供
「陽光姊妹淘」LINE群組版主白妹妹持續照顧「開心農場」大豐收。圖／白妹妹提供
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「陽光姊妹淘」LINE群組版主白妹妹的「開心農場」大豐收，她以開花的茼萵菜、香菜...
「陽光姊妹淘」LINE群組版主白妹妹的「開心農場」大豐收，她以開花的茼萵菜、香菜等插花。圖／白妹妹提供
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乳癌醫師台中榮總
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