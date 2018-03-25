超級業務員乳癌復發 她與姊妹PO文給病友正能量

2018-03-25 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



「就是要給你正能量！」47歲的白姓證券公司超級營業員「白妹妹」工作21年，退休隔天發現罹患乳癌，治療後租地種菜，以為吃健康、癌不上身，沒想到半年後復發「延畢」，她在完成療程後，與其病友共組「陽光姊妹LINE群組」當版主，共200多人加入，用正能量為癌友打氣。

台中榮總乳房腫瘤外科醫師洪志強說，國民健康署補助45歲到69歲婦女，以及40到44歲具乳癌家族史婦女每2年1次乳房X光攝影檢查，建議婦女定期篩檢。現今乳癌治療非常完善，遵從醫師的治療方式、保持心情愉快、規律運動、均衡飲食，切忌聽信偏方，以免延誤病情。

白妹妹說，她在證券公司長期工作壓力大，好不容易熬到前年退休，想租地種菜，但事與願違，退休的隔天發現右胸有硬塊，確診是多發性乳癌，經切除、化療後，在前年10月租地種菜圓夢，沒想到去年六年在原切除點有硬塊，確診局部復發，二度接受治療。

白妹妹指出，接受治療過程很辛苦，掉髮、噁心、食欲不振等不適，第二次治療還併發手足口症，口腔、手部和腳破皮、潰爛，她樂觀抗癌，積極配合治療，也持續種菜，看著菜一天天長大很療癒，即使手破皮，她會也先做好防護，並且戴上手套，開心種菜去，豐收的蔬菜也分贈給親朋好友。