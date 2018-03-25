親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

公園人行道Youbike站 缺點惹議

2018-03-25 00:03聯合報 記者王敏旭／新北報導

時代力量市議員參選人彭盛韶(左)、陳志明(右)與地方民眾昨指，Youbike設置...
時代力量市議員參選人彭盛韶(左)、陳志明(右)與地方民眾昨指，Youbike設置後造成公園人行道狹窄，不易通行。 記者王敏旭／攝影
分享

新北三峽區兒三公園甫新設Youbike站，卻引發當地民眾反映位置設置不佳，時代力量新北黨部與還我特色公園行動聯盟成員以及在地民眾，希望市府應該盡快處置。

對此新北市交通局綜合規劃科長林昭賢表示，設置時有與地方會勘過，單車停車格塗銷部分較不美觀，將尋找更好的方式進行改善，電力線路部分，等台電設置完畢後，就不需要使用明線，至於Youbike站位置較難以進行大變動。

時力三重蘆洲區市議員參選人陳志明說，Youbike站8日突然設置完成，事前許多里民不知情，求助地方民代安排交通局會勘，卻以「趕不及」為由放民眾鴿子，設置Youbike站雖然是美意，但少了公民參與，希望有關單位盡快改善。

林昭賢說，Youbike站設置需求都由地方里長、民代提出，再行會勘並與里長、公所等人討論，當地現場人行道寬度5米多，設置Youbike站還有2.2米空間，行人通行不成問題，當時確實有地方透過民代提出再會勘，但事後未成行，交通局也未受邀。

當地媽媽代表「小寶」說，公園人行道內側設置Youbike站，加上另一側原本單車格，人行道變得極為狹窄不便，事後雖塗銷單車停車格，但地面宛如貼布般非常不美觀，為了設置新站線路，竟從路燈頂端高掛明線，破壞當地景觀。

媽媽代表「依依」也說，市府設置Youbike站節能減碳愛地球，但原本舒適空間卻因草率設置，造成行人與單車族困擾，設施設立時應傾聽在地用戶心聲。時力及板橋區參選人彭盛韶也說，民主不限於投票，應在各環節納入民意。

單車時代力量
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

本周南台上看30度 輕颱25日恐成形

2018-03-24 23:47

退休隔天發現罹癌 組LINE團抗癌

2018-03-24 23:32

簡文秀捐百萬 助實踐大學弱勢生

2018-03-24 22:46

預防兒少事故死亡 專家分析致命傷是這件事

2018-03-24 21:38

「我只是輕輕搖他… 」 醫師發現兒虐導致嬰兒搖晃症

2018-03-24 21:38

幼兒墜落死亡案例多 專家建議父母改掉這習慣

2018-03-24 21:38

避免幼小的生命殞落 衛福部打算這麼做

2018-03-24 21:36

神父潘世光辭世 原民會追頒二等獎章

2018-03-24 14:30

41歲老闆娘壓力大 生日禮物竟是癌

2018-03-24 14:12

避免夜鶯擾人清夢 可以這樣做

2018-03-24 13:55

遊日注意！黃金走私頻繁 日擬提高罰金上限至千萬日圓

2018-03-24 13:53

熱低壓形成 最快明天生成「鯉魚」颱風

2018-03-24 13:40

日式鍋物 注入春天活力

2018-03-24 13:15

春日限定美食 櫻花在碗裡綻放

2018-03-24 13:13

春神到 花糕點湊熱鬧

2018-03-24 13:09

填空包正夯 可樂果讓你有夢大聲說

2018-03-24 12:37

鼓勵提前掃墓國道打8折 一早多處路段好塞

2018-03-24 09:19

監視器抓違規 法官打槍！ 還有哪些交通罰單NG了

2018-03-24 09:00

今明兩天防中暑 下周恐有颱風生成

2018-03-24 08:19

來一碗「黯然銷魂飯」！ 一次看懂港式燒臘的經典菜色

2018-03-24 08:00

今晨板橋竟比陽明山冷 吳德榮：逆溫現象

2018-03-24 07:01

今晨低溫12至16度 未來一周多雲到晴

2018-03-24 05:04

擴散不佳＋臭氧濃度升 中部高屏空品連三天亮橘燈

2018-03-24 05:04

草草藝術節 花十年打造青少年劇場

2018-03-24 04:10

「窮人的高速公路」 西濱中部段6月通了

2018-03-23 23:57

健康吃！輕鬆動！ 台北養生展10多場免費講座

2018-03-23 23:55

度假療養夯…溪頭包月民宿養生 月租1.2萬

2018-03-23 23:12

養生long stay…1個月2萬元 武陵農場「長宿居遊」

2018-03-23 23:11

小心久咳未癒染結核 疾管署外牆掛大燈「終結結核」

2018-03-23 23:08

內湖晚間3500多戶停電 美麗華百貨也受影響

2018-03-23 21:53

移情壓力太可怕 專家建議遠離抱怨不停的親友同事

2018-03-23 11:13

你覺得有鬼、有ET、還是星星真的有影響力？

2018-03-23 09:09

內行人才知道！5 間刺激唾腺的京都黃色系美食推薦

2018-03-21 16:09

補充保費繳了300萬 包租公連5年冠軍

2018-03-20 14:36

從小在這戀愛 鄭麗君樂見龍山寺成國定古蹟

2018-03-20 14:34

台鐵清明連假逾期未取車票 本周四上午重新釋出

2018-03-20 13:21

壯男擔心罹癌 亂吃網路偏方草藥傷了腎

2018-03-20 13:18

「第58露」 從一個宅媽變成「露」途老馬

2018-03-20 09:14

用閃光愚弄大腦 史丹佛大學開發克服時差面罩

2018-03-19 14:22
看更多

熱門文章

監視器抓違規 法官打槍！ 還有哪些交通罰單NG了

2018-03-24 09:00

熱低壓形成 最快明天生成「鯉魚」颱風

2018-03-24 13:40

41歲老闆娘壓力大 生日禮物竟是癌

2018-03-24 14:12

今晨板橋竟比陽明山冷 吳德榮：逆溫現象

2018-03-24 07:01

今明兩天防中暑 下周恐有颱風生成

2018-03-24 08:19

最新！2017國人10大海外旅遊城市 東京蟬聯第一

2018-03-24 14:11

遊日注意！黃金走私頻繁 日擬提高罰金上限至千萬日圓

2018-03-24 13:53

今晨低溫12至16度 未來一周多雲到晴

2018-03-24 05:04

幼兒墜落死亡案例多 專家建議父母改掉這習慣

2018-03-24 21:38

賈靜雯披婚紗禮服 等一個驚喜

2018-03-24 17:04

鼓勵提前掃墓國道打8折 一早多處路段好塞

2018-03-24 09:19

清明掃墓會帶小小孩去嗎？網友：不怕一萬 只怕萬一

2018-03-24 08:00

避免夜鶯擾人清夢 可以這樣做

2018-03-24 13:55

「我只是輕輕搖他… 」 醫師發現兒虐導致嬰兒搖晃症

2018-03-24 21:38

網購限定頂級表款 透明鏤空陀飛輪試水溫：熱得很！

2018-03-24 12:49

「生命的豐富不在於財富在於厚度」他40歲圓夢

2018-03-24 11:49

孫芸芸濕髮造型背靚包 瑟琳娜戈梅茲酥胸微露比美

2018-03-24 21:27

今日星座運勢／摩羯 銀白色幸運 適度運動運勢升

2018-03-25 00:00

擴散不佳＋臭氧濃度升 中部高屏空品連三天亮橘燈

2018-03-24 05:04

中山北路婚紗街光環褪？林莉前進仁愛圓環開大店

2018-03-24 12:37

避免幼小的生命殞落 衛福部打算這麼做

2018-03-24 21:36

這是什麼夢幻卡司？！布萊德彼特、莎莉賽隆合體為這個

2018-03-24 16:56

神父潘世光辭世 原民會追頒二等獎章

2018-03-24 14:30

預防兒少事故死亡 專家分析致命傷是這件事

2018-03-24 21:38

來一碗「黯然銷魂飯」！ 一次看懂港式燒臘的經典菜色

2018-03-24 08:00

變身美人提案 周末逛「國際美容化妝品展」煥然一新

2018-03-24 19:22

大馬女神林明禎 酷愛大表甜笑無敵

2018-03-24 20:39

簡文秀捐百萬 助實踐大學弱勢生

2018-03-24 22:46

台灣三星總經理率領志工彎腰下田　傳遞在地「星」關懷

2018-03-24 20:53

台灣拜耳暑期實習開放9個名額 主管親自帶領實作

2018-03-24 11:44

開架彩妝春季新鮮貨報到 臉眼唇頰染春色

2018-03-24 20:41

PChome商店街個人賣場私訊即時傳圖功能上線

2018-03-24 14:38

快收口袋名單 墨爾本新晉人氣Cafe TOP 6

2018-03-24 22:04

banila co.母親節預購　首推滿額累贈制

2018-03-24 17:08

今彩539第107072期開獎

2018-03-24 20:54

填空包正夯 可樂果讓你有夢大聲說

2018-03-24 12:37

親子按摩有幸福感 促進嬰幼兒健康

2018-03-24 14:38

草草藝術節 花十年打造青少年劇場

2018-03-24 04:10

今年最大漲幅 台塑化：下週一起汽柴油各漲0.6元

2018-03-24 22:28

打造品牌新高度 Oris探索生命起源

2018-03-24 16:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top