公園人行道Youbike站 缺點惹議

2018-03-25 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



時代力量市議員參選人彭盛韶(左)、陳志明(右)與地方民眾昨指，Youbike設置後造成公園人行道狹窄，不易通行。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

新北三峽區兒三公園甫新設Youbike站，卻引發當地民眾反映位置設置不佳，時代力量新北黨部與還我特色公園行動聯盟成員以及在地民眾，希望市府應該盡快處置。

對此新北市交通局綜合規劃科長林昭賢表示，設置時有與地方會勘過，單車停車格塗銷部分較不美觀，將尋找更好的方式進行改善，電力線路部分，等台電設置完畢後，就不需要使用明線，至於Youbike站位置較難以進行大變動。

時力三重蘆洲區市議員參選人陳志明說，Youbike站8日突然設置完成，事前許多里民不知情，求助地方民代安排交通局會勘，卻以「趕不及」為由放民眾鴿子，設置Youbike站雖然是美意，但少了公民參與，希望有關單位盡快改善。

林昭賢說，Youbike站設置需求都由地方里長、民代提出，再行會勘並與里長、公所等人討論，當地現場人行道寬度5米多，設置Youbike站還有2.2米空間，行人通行不成問題，當時確實有地方透過民代提出再會勘，但事後未成行，交通局也未受邀。

當地媽媽代表「小寶」說，公園人行道內側設置Youbike站，加上另一側原本單車格，人行道變得極為狹窄不便，事後雖塗銷單車停車格，但地面宛如貼布般非常不美觀，為了設置新站線路，竟從路燈頂端高掛明線，破壞當地景觀。

媽媽代表「依依」也說，市府設置Youbike站節能減碳愛地球，但原本舒適空間卻因草率設置，造成行人與單車族困擾，設施設立時應傾聽在地用戶心聲。時力及板橋區參選人彭盛韶也說，民主不限於投票，應在各環節納入民意。