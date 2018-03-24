退休隔天發現罹癌 組LINE團抗癌

2018-03-24 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中報導



白妹妹（左起）勇敢抗癌，與醫師洪志強、鄭姓病患合影。 記者趙容萱／攝影 分享 facebook 47歲原證券公司超級營業員「白妹妹」工作21年，夢想退休後租塊地種菜，沒想到退休隔天竟發現乳癌二期；她在治療後租地種菜，去年6月又復發，二度接受治療「延畢」。白妹妹和其他病友在完成療程後，組陽光姊妹LINE群組，共200多名患者加入，互相加油打氣。

台中榮總乳房腫瘤外科醫師洪志強表示，國民健康署補助45歲到69歲婦女，以及40到44歲具乳癌家族史婦女每2年1次乳房X光攝影檢查，建議婦女定期篩檢。現今乳癌治療非常完善，遵從醫師的治療方式、保持心情愉快、規律運動、均衡飲食，切忌聽信偏方，以免延誤病情。

白妹妹表示，她在證券公司長期工作壓力大，夢想退休後租地種菜；前年退休，沒想到退休隔天，發現右胸有硬塊，確診是多發性乳癌，經手術切除、化療，前年10月完成療程後，租地種菜圓夢。沒想到去年6月，確診局部復發，二度接受抗癌治療。

「陽光姊妹淘」成員在白妹妹的「開心農場」內，採了一大把的蔬菜。 圖／「陽光姊妹淘」LINE群組版主白妹妹提供 分享 facebook

白妹妹指出，接受治療過程很辛苦，會掉髮、噁心、食欲不振等不適，第2次治療還併發手足口症，口腔、手部和腳破皮、潰爛。她樂觀抗癌，積極配合治療，也持續種菜，看著菜一天天長大很療癒；即使手破皮，她也會先做好防護，並且戴上手套、開心種菜去，豐收的蔬菜也分贈給親朋好友。

白妹妹說，她和其他已結束治療的病患自組「陽光姊妹淘」LINE群組，她當版主，討論治療過程遇到問題，互相加油打氣；掉頭髮問題就研究頭巾加上髮片，一樣可以美美出門，不時有人提供補充營養、解決手足口症妙方等。還有病患面臨經濟壓力、心理調適問題，其他姊妹透過關懷，或者捐助營養輔助品等，協助病患度難關。