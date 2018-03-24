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「我只是輕輕搖他… 」 醫師發現兒虐導致嬰兒搖晃症

2018-03-24 21:38聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

為了讓孩子健康長大，找出兒童事故傷害的原因，衛福部將啟動兒童死因複審機制。...
為了讓孩子健康長大，找出兒童事故傷害的原因，衛福部將啟動兒童死因複審機制。圖／本報資料照片
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才剛出生沒多久的小嬰兒，被爸爸抱在懷裡後搖晃安撫，嬰兒卻口吐白沫，緊急送醫，經過電腦斷層發現腦部嚴重撕裂傷、視網膜明顯出血，醫師懷疑「嬰兒搖晃症」，爸爸卻稱「只是輕輕搖晃他」。台灣兒科醫學會理事長、林口長庚醫院副院長黃璟隆說，嬰兒搖晃症的症狀不容易察覺，但多數都可能是兒虐案例。

黃璟隆說，嬰兒搖晃症多發生在一歲以下的嬰幼兒，此時嬰兒腦部尚未生長健全，劇烈搖晃會造成腦下腔撕裂傷，引發出血，出現昏迷、口吐白沫等症狀，即使及時搶救，也可能造成嬰兒智力損傷，詢問家屬最常見的回應是「我只是把孩子抱起來搖晃安撫，沒有特別大力」。

黃璟隆說，輕微搖晃絕對不可能讓腦部嚴重撕扯，一定是用力搖晃，但此時孩子早已陷入昏迷，僅有家長的片面之詞。過去面對嬰兒搖晃症患者，很難證實是虐待，隨著類似案例增加，加上儀器進步，才讓兒虐行徑浮上檯面。

黃璟隆說，美國從1983年開始進行兒童死因分析，並非偵查家長是否有犯罪行為或涉及虐待，希望透過兒童死因的探討，提升兒童安全，美國一度流行讓孩童趴睡，有陣子美國出現大量兒童窒息死亡案例，透過案件與死因分析，醫界進一步對政府作出建議，呼籲新生兒採取「仰睡」，防堵窒息。

不過，也因為有了兒童死因分析，意外發現有些疾病或症狀是兒虐所致，如嬰兒搖晃症。黃璟隆認為，台灣應該比照國外，分析兒童死因。另外，站在預防兒虐的立場上，增加急診對於兒虐的認知，黃璟隆說，兒虐通常會重覆發生，若孩子皆送往同一醫院，可及早發現，但有時家長為了避嫌，把孩子送往不同醫院，建議政府應建立聯繫系統，及早揪出兒虐案件。

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