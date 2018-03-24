幼兒墜落死亡案例多 專家建議父母改掉這習慣

2018-03-24 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



為了讓孩子健康長大，找出兒童事故傷害的原因，衛福部將啟動兒童死因複審機制。報系資料照 分享 facebook

兒童獨自在家卻不幸墜落事件時有所聞，收治不少墜落、燒燙傷病例的台大兒童醫院兒童胸腔加護醫學科主任呂立指出，不少家長把孩子的床、家具放在窗邊，易讓孩童攀爬而產生意外，建議提升家屬居家安全意識；兒盟則建議，加強高風險家庭監測避免攜子自殺悲劇。

三歲男童被送至加護病房，因父母短暫外出被獨留家中，他爬到位於窗邊的櫃子上玩，自己開窗往外看後，不幸自三樓墜落，身體多處骨折後送醫，搶救後宣判腦死。家屬經討論後決定不施予急救，忍痛送走孩子。

另一位五歲男童和八歲姊姊在家，兩人在位於窗邊的床上玩耍，姊姊想開窗看外面，弟弟就這樣不小心從四樓跌落，所幸墜落至一樓塑膠雨遮上，昏迷送醫插管救回一命。但呂立說，「如此幸運的個案只是少數，更多的孩子當場死亡。」

兒盟曾統計國內報載兒虐致死、攜子自殺人數，自2005年至2017共512兒童青少年受虐，其中185人死亡；殺子自殺受害兒少共386人，其中218人死亡。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴發現，攜子自殺的高風險家庭特徵包含父母失業、經常吵架、婚姻不順等；如父母本身有藥毒酒癮等，兒少受虐風險也較高。

呂立認為，兒童死因複審如集中檢討5歲以下事故傷害個案，居家環境是一大風險場域，建立預防機制可比照國外，以社區為預防單位設置個管師，掌握社區中有多少5歲以下孩童的家庭進行居家訪視、檢視環境安全與紀錄家人特質，進而轉介親子教育訓練或精神治療，鄰里長更是責任通報人。

兒福聯盟政策中心主任李宏文認為，當前國內兒虐、疑似兒虐或高風險家庭多由社工訪視管理，一人平均管理40至50案，根本分身乏術；社工不全然能觀察出父母是否有潛在的藥毒酒癮或精神疾病，恐讓孩童重返受虐環境。預防兒少事故不僅透過死因複審機制，更需盡快建置社會安全網。