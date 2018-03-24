親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

中職觀察眼／猿隊贏在穩定 兄弟還在摸索

預防兒少事故死亡 專家分析致命傷是這件事

2018-03-24 21:38聯合報 記者黃安琪╱即時報導

為了讓孩子健康長大，找出兒童事故傷害的原因，衛福部將啟動兒童死因複審機制。...
為了讓孩子健康長大，找出兒童事故傷害的原因，衛福部將啟動兒童死因複審機制。報系資料照
分享

台灣兒少事故死亡率在經濟合作暨發展組織（OECD）24國家中，排名倒數第三。專家樂見中央試辦兒童死因複審機制，卻憂心死因複審涉及跨部會合作，目前卻無中央統籌單位，猶如無頭馬車、業務四散，執行無法源依據和強制力，恐窒礙難行。

兒福聯盟政策中心主任李宏文舉例，一個死因被註記為「胸部挫傷」的兒童，可能死於外力毆打或跌倒墜落，為進行死因複審，國外幾乎動員各領域專家，包含公衛、家醫和兒科醫師、社福、法醫、執法和檢察、教育、心理衛生等人員對父母、師長、褓母等，進行訪談還原真相，但以國內缺乏中央統籌單位來看，如何確保執行力是個問題。

美國雖屬聯邦制，但兒童意外事故預防仍由「美國國家死亡檢討與預防中心」統籌對各州提出建議。反觀台灣自內政部兒童局由衛福部社家署承接業務後，經組織改造兒保及緊急安置隸屬保護司、兒童寄養隸屬社家署、遊戲安全關乎內政部營建署、交通安全涉及交通部等，沒有中央統籌專責單位、業務分散恐窒礙難行。

李宏文指出，相較台灣喊口號保護兒少，國外政府確實執行「兒童優先」概念。過去一名美國學者來台分享經驗，強調作兒童事故傷害預防須打破各部會的本位主義，投入專責經費增聘人力，如拉斯維加斯擴大找出兒虐案件後，新增地方兒福職位人力進行家訪與專線的接線生，不再放任更多孩童死於虐待。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴也認為，國內兒童事故傷害的數據資料四散在警政署、交通部、衛福部等，目前也無針對死亡個案強制進行類目登載，意外墜落無詳細地點、死亡沒記載外因等，即使法規預防介入想對居家陽台、窗戶進行規範也無資料可參考，應率先建置兒少事故傷害監測資料庫大數據，回溯調查且定期檢視。

•OECD兒少意外事故死亡率最高前三名

1.紐西蘭14.7／10萬（單位：人）

2.美國14／10萬

3.台灣11／10萬

註：兒少意外事故死亡率最低前三名分別是荷蘭（3.7／10萬）、瑞典（4／10萬）、日本（4.6／10萬），

資料來源／兒童福利聯盟

製表／黃安琪    聯合報

【相關閱讀】

‧ 「我只是輕輕搖他… 」 醫師發現兒虐導致嬰兒搖晃症

‧ 幼兒墜落死亡案例多 專家建議父母改掉這習慣

‧ 避免幼小的生命殞落 衛福部打算這麼做

死亡率內政部
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

「我只是輕輕搖他… 」 醫師發現兒虐導致嬰兒搖晃症

2018-03-24 21:38

幼兒墜落死亡案例多 專家建議父母改掉這習慣

2018-03-24 21:38

避免幼小的生命殞落 衛福部打算這麼做

2018-03-24 21:36

神父潘世光辭世 原民會追頒二等獎章

2018-03-24 14:30

41歲老闆娘壓力大 生日禮物竟是癌

2018-03-24 14:12

避免夜鶯擾人清夢 可以這樣做

2018-03-24 13:55

遊日注意！黃金走私頻繁 日擬提高罰金上限至千萬日圓

2018-03-24 13:53

熱低壓形成 最快明天生成「鯉魚」颱風

2018-03-24 13:40

日式鍋物 注入春天活力

2018-03-24 13:15

春日限定美食 櫻花在碗裡綻放

2018-03-24 13:13

春神到 花糕點湊熱鬧

2018-03-24 13:09

填空包正夯 可樂果讓你有夢大聲說

2018-03-24 12:37

鼓勵提前掃墓國道打8折 一早多處路段好塞

2018-03-24 09:19

監視器抓違規 法官打槍！ 還有哪些交通罰單NG了

2018-03-24 09:00

今明兩天防中暑 下周恐有颱風生成

2018-03-24 08:19

來一碗「黯然銷魂飯」！ 一次看懂港式燒臘的經典菜色

2018-03-24 08:00

今晨板橋竟比陽明山冷 吳德榮：逆溫現象

2018-03-24 07:01

今晨低溫12至16度 未來一周多雲到晴

2018-03-24 05:04

擴散不佳＋臭氧濃度升 中部高屏空品連三天亮橘燈

2018-03-24 05:04

草草藝術節 花十年打造青少年劇場

2018-03-24 04:10

「窮人的高速公路」 西濱中部段6月通了

2018-03-23 23:57

健康吃！輕鬆動！ 台北養生展10多場免費講座

2018-03-23 23:55

健康你我他／蔬菜五穀魚蛋肉 蒸出色香味

2018-03-23 23:42

妊娠糖尿病 免費篩檢政策喊卡

2018-03-23 23:40

腸道菌落好不好 看便便是否「真黃金」

2018-03-23 23:38

眩暈復健 尋找不再搖晃的世界

2018-03-23 23:37

香港遊免驚！ 線上即時QA當嚮導

2018-03-23 23:31

度假療養夯…溪頭包月民宿養生 月租1.2萬

2018-03-23 23:12

養生long stay…1個月2萬元 武陵農場「長宿居遊」

2018-03-23 23:11

小心久咳未癒染結核 疾管署外牆掛大燈「終結結核」

2018-03-23 23:08

網瘋傳麥當勞焦糖奶茶配方 4項材料DIY

2018-03-23 21:56

內湖晚間3500多戶停電 美麗華百貨也受影響

2018-03-23 21:53

骨質疏鬆意外跌倒造成骨折 1年平均死亡率約10至15％

2018-03-23 20:54

失戀後失眠好痛苦 心理師教兩大武器

2018-03-23 20:31

又髮夾彎！ 衛福部妊娠糖尿病全面篩檢暫喊卡

2018-03-23 19:58

健康便便四大特徵 醫師建議：多看看、聞聞大便

2018-03-23 19:23

護士帶狗進醫院 衛福部：會加強教育訓練

2018-03-23 19:20

不用帶現金！麥當勞即日起開放信用卡、手機行動支付

2018-03-23 16:57

故事的宮殿 故宮推出微電影「記憶在手心」

2018-03-23 16:34
看更多

熱門文章

監視器抓違規 法官打槍！ 還有哪些交通罰單NG了

2018-03-24 09:00

養生long stay…1個月2萬元 武陵農場「長宿居遊」

2018-03-23 23:11

「窮人的高速公路」 西濱中部段6月通了

2018-03-23 23:57

度假療養夯…溪頭包月民宿養生 月租1.2萬

2018-03-23 23:12

熱低壓形成 最快明天生成「鯉魚」颱風

2018-03-24 13:40

41歲老闆娘壓力大 生日禮物竟是癌

2018-03-24 14:12

今晨板橋竟比陽明山冷 吳德榮：逆溫現象

2018-03-24 07:01

今明兩天防中暑 下周恐有颱風生成

2018-03-24 08:19

最新！2017國人10大海外旅遊城市 東京蟬聯第一

2018-03-24 14:11

遊日注意！黃金走私頻繁 日擬提高罰金上限至千萬日圓

2018-03-24 13:53

今晨低溫12至16度 未來一周多雲到晴

2018-03-24 05:04

今日星座運勢／雙子 避免熬夜 藝文展場帶來幸運

2018-03-24 00:00

小心久咳未癒染結核 疾管署外牆掛大燈「終結結核」

2018-03-23 23:08

鼓勵提前掃墓國道打8折 一早多處路段好塞

2018-03-24 09:19

清明掃墓會帶小小孩去嗎？網友：不怕一萬 只怕萬一

2018-03-24 08:00

賈靜雯披婚紗禮服 等一個驚喜

2018-03-24 17:04

避免夜鶯擾人清夢 可以這樣做

2018-03-24 13:55

幼兒墜落死亡案例多 專家建議父母改掉這習慣

2018-03-24 21:38

「生命的豐富不在於財富在於厚度」他40歲圓夢

2018-03-24 11:49

網購限定頂級表款 透明鏤空陀飛輪試水溫：熱得很！

2018-03-24 12:49

擴散不佳＋臭氧濃度升 中部高屏空品連三天亮橘燈

2018-03-24 05:04

「我只是輕輕搖他… 」 醫師發現兒虐導致嬰兒搖晃症

2018-03-24 21:38

中山北路婚紗街光環褪？林莉前進仁愛圓環開大店

2018-03-24 12:37

這是什麼夢幻卡司？！布萊德彼特、莎莉賽隆合體為這個

2018-03-24 16:56

孫芸芸濕髮造型背靚包 瑟琳娜戈梅茲酥胸微露比美

2018-03-24 21:27

神父潘世光辭世 原民會追頒二等獎章

2018-03-24 14:30

來一碗「黯然銷魂飯」！ 一次看懂港式燒臘的經典菜色

2018-03-24 08:00

大馬女神林明禎 酷愛大表甜笑無敵

2018-03-24 20:39

陪伴犬金門做公益 老人搶著摸

2018-03-23 23:43

眩暈復健 尋找不再搖晃的世界

2018-03-23 23:37

台灣拜耳暑期實習開放9個名額 主管親自帶領實作

2018-03-24 11:44

預防兒少事故死亡 專家分析致命傷是這件事

2018-03-24 21:38

PChome商店街個人賣場私訊即時傳圖功能上線

2018-03-24 14:38

勞長率隊勞檢 桃機擴建17缺失罰36萬

2018-03-24 00:09

台灣三星總經理率領志工彎腰下田　傳遞在地「星」關懷

2018-03-24 20:53

腸道菌落好不好 看便便是否「真黃金」

2018-03-23 23:38

紫斑蝶現蹤國道 每分鐘超過150隻

2018-03-23 23:20

變身美人提案 周末逛「國際美容化妝品展」煥然一新

2018-03-24 19:22

填空包正夯 可樂果讓你有夢大聲說

2018-03-24 12:37

避免幼小的生命殞落 衛福部打算這麼做

2018-03-24 21:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top