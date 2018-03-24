預防兒少事故死亡 專家分析致命傷是這件事

2018-03-24 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



為了讓孩子健康長大，找出兒童事故傷害的原因，衛福部將啟動兒童死因複審機制。報系資料照 分享 facebook

台灣兒少事故死亡率在經濟合作暨發展組織（OECD）24國家中，排名倒數第三。專家樂見中央試辦兒童死因複審機制，卻憂心死因複審涉及跨部會合作，目前卻無中央統籌單位，猶如無頭馬車、業務四散，執行無法源依據和強制力，恐窒礙難行。

兒福聯盟政策中心主任李宏文舉例，一個死因被註記為「胸部挫傷」的兒童，可能死於外力毆打或跌倒墜落，為進行死因複審，國外幾乎動員各領域專家，包含公衛、家醫和兒科醫師、社福、法醫、執法和檢察、教育、心理衛生等人員對父母、師長、褓母等，進行訪談還原真相，但以國內缺乏中央統籌單位來看，如何確保執行力是個問題。

美國雖屬聯邦制，但兒童意外事故預防仍由「美國國家死亡檢討與預防中心」統籌對各州提出建議。反觀台灣自內政部兒童局由衛福部社家署承接業務後，經組織改造兒保及緊急安置隸屬保護司、兒童寄養隸屬社家署、遊戲安全關乎內政部營建署、交通安全涉及交通部等，沒有中央統籌專責單位、業務分散恐窒礙難行。

李宏文指出，相較台灣喊口號保護兒少，國外政府確實執行「兒童優先」概念。過去一名美國學者來台分享經驗，強調作兒童事故傷害預防須打破各部會的本位主義，投入專責經費增聘人力，如拉斯維加斯擴大找出兒虐案件後，新增地方兒福職位人力進行家訪與專線的接線生，不再放任更多孩童死於虐待。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴也認為，國內兒童事故傷害的數據資料四散在警政署、交通部、衛福部等，目前也無針對死亡個案強制進行類目登載，意外墜落無詳細地點、死亡沒記載外因等，即使法規預防介入想對居家陽台、窗戶進行規範也無資料可參考，應率先建置兒少事故傷害監測資料庫大數據，回溯調查且定期檢視。

•OECD兒少意外事故死亡率最高前三名

1.紐西蘭14.7／10萬（單位：人）

2.美國14／10萬

3.台灣11／10萬

註：兒少意外事故死亡率最低前三名分別是荷蘭（3.7／10萬）、瑞典（4／10萬）、日本（4.6／10萬），

資料來源／兒童福利聯盟

製表／黃安琪 聯合報