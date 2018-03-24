親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

中職／棒打前隊友賽格威 猿隊開幕戰旗開得勝

今彩539第107072期開獎

2018-03-24 20:54中央社 台北24日電

今彩539第107072期開獎，中獎號碼23、24、14、17、02。3星彩中獎號碼601，4星彩中獎號碼3125。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

神父潘世光辭世 原民會追頒二等獎章

2018-03-24 14:30

41歲老闆娘壓力大 生日禮物竟是癌

2018-03-24 14:12

避免夜鶯擾人清夢 可以這樣做

2018-03-24 13:55

遊日注意！黃金走私頻繁 日擬提高罰金上限至千萬日圓

2018-03-24 13:53

熱低壓形成 最快明天生成「鯉魚」颱風

2018-03-24 13:40

日式鍋物 注入春天活力

2018-03-24 13:15

春日限定美食 櫻花在碗裡綻放

2018-03-24 13:13

春神到 花糕點湊熱鬧

2018-03-24 13:09

填空包正夯 可樂果讓你有夢大聲說

2018-03-24 12:37

鼓勵提前掃墓國道打8折 一早多處路段好塞

2018-03-24 09:19

監視器抓違規 法官打槍！ 還有哪些交通罰單NG了

2018-03-24 09:00

今明兩天防中暑 下周恐有颱風生成

2018-03-24 08:19

來一碗「黯然銷魂飯」！ 一次看懂港式燒臘的經典菜色

2018-03-24 08:00

今晨板橋竟比陽明山冷 吳德榮：逆溫現象

2018-03-24 07:01

今晨低溫12至16度 未來一周多雲到晴

2018-03-24 05:04

擴散不佳＋臭氧濃度升 中部高屏空品連三天亮橘燈

2018-03-24 05:04

草草藝術節 花十年打造青少年劇場

2018-03-24 04:10

「窮人的高速公路」 西濱中部段6月通了

2018-03-23 23:57

健康吃！輕鬆動！ 台北養生展10多場免費講座

2018-03-23 23:55

健康你我他／蔬菜五穀魚蛋肉 蒸出色香味

2018-03-23 23:42

妊娠糖尿病 免費篩檢政策喊卡

2018-03-23 23:40

腸道菌落好不好 看便便是否「真黃金」

2018-03-23 23:38

眩暈復健 尋找不再搖晃的世界

2018-03-23 23:37

香港遊免驚！ 線上即時QA當嚮導

2018-03-23 23:31

度假療養夯…溪頭包月民宿養生 月租1.2萬

2018-03-23 23:12

養生long stay…1個月2萬元 武陵農場「長宿居遊」

2018-03-23 23:11

小心久咳未癒染結核 疾管署外牆掛大燈「終結結核」

2018-03-23 23:08

網瘋傳麥當勞焦糖奶茶配方 4項材料DIY

2018-03-23 21:56

內湖晚間3500多戶停電 美麗華百貨也受影響

2018-03-23 21:53

骨質疏鬆意外跌倒造成骨折 1年平均死亡率約10至15％

2018-03-23 20:54

失戀後失眠好痛苦 心理師教兩大武器

2018-03-23 20:31

又髮夾彎！ 衛福部妊娠糖尿病全面篩檢暫喊卡

2018-03-23 19:58

健康便便四大特徵 醫師建議：多看看、聞聞大便

2018-03-23 19:23

護士帶狗進醫院 衛福部：會加強教育訓練

2018-03-23 19:20

不用帶現金！麥當勞即日起開放信用卡、手機行動支付

2018-03-23 16:57

故事的宮殿 故宮推出微電影「記憶在手心」

2018-03-23 16:34

花醫護理師帶狗進辦公室 醫院道歉研議懲處

2018-03-23 16:18

移情壓力太可怕 專家建議遠離抱怨不停的親友同事

2018-03-23 11:13

你覺得有鬼、有ET、還是星星真的有影響力？

2018-03-23 09:09
看更多

熱門文章

監視器抓違規 法官打槍！ 還有哪些交通罰單NG了

2018-03-24 09:00

內湖晚間3500多戶停電 美麗華百貨也受影響

2018-03-23 21:53

養生long stay…1個月2萬元 武陵農場「長宿居遊」

2018-03-23 23:11

就是要焦糖奶茶 網友成立自救會1.8萬人按讚

2018-03-23 21:43

「窮人的高速公路」 西濱中部段6月通了

2018-03-23 23:57

網瘋傳麥當勞焦糖奶茶配方 4項材料DIY

2018-03-23 21:56

度假療養夯…溪頭包月民宿養生 月租1.2萬

2018-03-23 23:12

熱低壓形成 最快明天生成「鯉魚」颱風

2018-03-24 13:40

今晨板橋竟比陽明山冷 吳德榮：逆溫現象

2018-03-24 07:01

41歲老闆娘壓力大 生日禮物竟是癌

2018-03-24 14:12

今明兩天防中暑 下周恐有颱風生成

2018-03-24 08:19

遊日注意！黃金走私頻繁 日擬提高罰金上限至千萬日圓

2018-03-24 13:53

影／台大校務會議交鋒 管中閔相關五項提案全擱置

2018-03-24 18:50

最新！2017國人10大海外旅遊城市 東京蟬聯第一

2018-03-24 14:11

今晨低溫12至16度 未來一周多雲到晴

2018-03-24 05:04

今日星座運勢／雙子 避免熬夜 藝文展場帶來幸運

2018-03-24 00:00

小心久咳未癒染結核 疾管署外牆掛大燈「終結結核」

2018-03-23 23:08

大樂透獎號 獎號：04、13、41…

2018-03-23 21:07

鼓勵提前掃墓國道打8折 一早多處路段好塞

2018-03-24 09:19

清明掃墓會帶小小孩去嗎？網友：不怕一萬 只怕萬一

2018-03-24 08:00

避免夜鶯擾人清夢 可以這樣做

2018-03-24 13:55

賈靜雯披婚紗禮服 等一個驚喜

2018-03-24 17:04

「生命的豐富不在於財富在於厚度」他40歲圓夢

2018-03-24 11:49

擴散不佳＋臭氧濃度升 中部高屏空品連三天亮橘燈

2018-03-24 05:04

網購限定頂級表款 透明鏤空陀飛輪試水溫：熱得很！

2018-03-24 12:49

中山北路婚紗街光環褪？林莉前進仁愛圓環開大店

2018-03-24 12:37

來一碗「黯然銷魂飯」！ 一次看懂港式燒臘的經典菜色

2018-03-24 08:00

這是什麼夢幻卡司？！布萊德彼特、莎莉賽隆合體為這個

2018-03-24 16:56

神父潘世光辭世 原民會追頒二等獎章

2018-03-24 14:30

陪伴犬金門做公益 老人搶著摸

2018-03-23 23:43

眩暈復健 尋找不再搖晃的世界

2018-03-23 23:37

大樂透第107028期 頭獎槓龜

2018-03-23 22:22

今彩539開獎 獎號：33、38、06...

2018-03-23 21:07

PChome商店街個人賣場私訊即時傳圖功能上線

2018-03-24 14:38

台灣拜耳暑期實習開放9個名額 主管親自帶領實作

2018-03-24 11:44

勞長率隊勞檢 桃機擴建17缺失罰36萬

2018-03-24 00:09

紫斑蝶現蹤國道 每分鐘超過150隻

2018-03-23 23:20

腸道菌落好不好 看便便是否「真黃金」

2018-03-23 23:38

填空包正夯 可樂果讓你有夢大聲說

2018-03-24 12:37

大馬女神林明禎 酷愛大表甜笑無敵

2018-03-24 20:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top