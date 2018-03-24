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與智能障礙者「齊步走」　朌讓更多人認識他們

2018-03-24 18:51聯合報 記者林良齊╱即時報導

心路基金會今天六度舉辦齊步走活動，在台北、桃園、新竹、高雄及澎湖五地，3千多人同步開走，在健走、闖關的歡樂氛圍中，社會大眾能更認識智能障礙者，成為支持他們融入社會的一份子。

心路基金會表示，智能障礙者因思考、表達、動作較遲緩，不論大人、小孩，週末想找朋友一起散個步，都不是一件容易的事。心路從2013年開始舉辦好天天齊步走活動，每年春季皆有數千人伴著障礙者走一段路。

活動開場時，今年40歲接受心路服務的障礙青年阿娟在台上帶動跳，個性有些害羞、說話總是小小聲、學習緩慢，但她長年參加心路的合唱團、跳舞班、繪畫班等，隨著時間累積，所學也能成為所長，讓阿娟漸漸有了自信，並且她最開心的是，在心路交到了可以聊心事的朋友。

接受過心路就業支持服務的小雯和妮妮，現在分別在星巴克與一家麵包店的中央廚房工作，兩人週末相約參加齊步走。她們說，很開心今天成為助人者，擔任心路就服員負責關卡的得力助手，也與許多人相處互動。

心路基金會執行長張玲表示，齊步走活動是個敲門磚，希望社會大眾更貼近障礙者一些，社會環境也就更友善一些，期待障礙者能真正擁有就學、就業、在社區生活等權益，不被社會排除。

心路基金會今天六度舉辦齊步走活動，在台北、桃園、新竹、高雄及澎湖五地，3千多人同...
心路基金會今天六度舉辦齊步走活動，在台北、桃園、新竹、高雄及澎湖五地，3千多人同步開走。圖／心路基金會提供
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心路基金會今天六度舉辦齊步走活動，在台北、桃園、新竹、高雄及澎湖五地，3千多人同...
心路基金會今天六度舉辦齊步走活動，在台北、桃園、新竹、高雄及澎湖五地，3千多人同步開走。圖／心路基金會提供
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心路基金會今天六度舉辦齊步走活動，在台北、桃園、新竹、高雄及澎湖五地，3千多人同...
心路基金會今天六度舉辦齊步走活動，在台北、桃園、新竹、高雄及澎湖五地，3千多人同步開走。圖／心路基金會提供
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心路基金會今天六度舉辦齊步走活動，在台北、桃園、新竹、高雄及澎湖五地，3千多人同...
心路基金會今天六度舉辦齊步走活動，在台北、桃園、新竹、高雄及澎湖五地，3千多人同步開走。圖／心路基金會提供
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心路基金會星巴克健走
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