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影／台大校務會議交鋒 管中閔相關五項提案全擱置

2018-03-24 18:50聯合報 記者李詠平╱即時報導

台大當選校長管中閔就任卡關爭議，台大24號上午召開臨時校務會議討論，最後投票決定與管中閔相關的五項提案全部擱置。不過根據大學法，校長人事案不屬於校務會議權責，更不能做出解散遴選委員會的決議，會中一位法律系教授表示，還是要請主管機關教育部進行適法性審查。而教育部則回應，會等校務會議之開會紀錄公布後，再進一步處理。

台大上午召開臨時校務會議，將針對管中閔目前的三大遴選爭議，包含獨董身份未主動揭露、論文抄襲以及違法到中國兼課做討論，但九點會議開始，就頻頻卡在程序問題。

台大音樂所教授沈冬：「台大經歷了九個多月沒有校長，凡是擔任行政主管的人都知道，我們的校務真的有很大的延宕，我公開地說，我相信人事室提供的資料，我相信我們學倫會提供的資料，我相信我們秘書室的辛苦，我更相信並且尊敬我們遴選委員會的決議，所以我希望大家支持，我們今天最後能夠做出一個結論，就是我們支持我們的新校長趕快上任。」

臨時校務會議中，委員發言踴躍，正反意見互辯，加上學代會發言也很踴躍，有關管中閔的5項提案，經過投票決議全部「擱置」。

台灣大學學代會議長周安履：「台大以各種擱置案，來放棄我們對於管中閔校長一案的討論，覺得相當的遺憾，

看到這次臨時校務會議的結果，基本上是覺得無力回天，因為這麼多的代表都同意擱置，我想在繼續做體制內的爭議或動議其實也無濟於事。」

台大法學院副教授柯格鐘：「最大的問題，其實不在本會是不是要就合法或違法性去做判斷，因為我個人的理解是，我們好像沒有這樣的權責來去做判斷，應該還是要請教育部本於主管機關之職權，來做適法性的審查。」

馬拉松式開會，最後等於把球踢回教育部和遴選委員會。教育部人事處長陳焜元也回應，將等台大正式公布校務會議的紀錄後，慎重了解再往下做必須的處理。

台大今天(24日)舉行校務會議，會議一開始就頻頻被程序問題卡關。記者陳聖文/攝影
台大今天(24日)舉行校務會議，會議一開始就頻頻被程序問題卡關。記者陳聖文/攝影
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台大教育部管中閔
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