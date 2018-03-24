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郭大維：校務會議不予處理，那請教育部就依法行政

2018-03-24 17:45聯合報 記者林良齊╱即時報導

今天台灣大學舉行臨時校務會議，會中決定把針對校長當選人管中閔的討論案全部擱置，意謂不處理，台灣大學代理校長郭大維會後受訪時表示，「校務會議不予處理，那請教育部就依法行政。校務會議代表很明確地表示，校務會議不應處理這件事。」

台灣大學校長遴選委員會1月5日遴選出校長當選人管中閔後，教育部至今遲遲未聘任，包括監察院、科技部、台北地檢署等單位接連介入，引發外界認為政治大介入大學校園運作。

台灣大學教育部管中閔
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