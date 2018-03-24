親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

韓職／89球強投7局飆6K 王維中初登板就奪勝

台大學生代表籲教部 司法調查完之前不該核定管任校長

2018-03-24 15:56聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

台大今年初選出新任校長管中閔，卻因學術倫理、利益維迴避等爭議，迄今未被教育部核定。校方今天召開校務會議釐清，不過5項提案經表決全被擱置，不再實質討論；對此學生代表不滿表示，原本想藉校務會議釐清爭議，但大勢已去，只能期待教育部實質調查，呼籲教育部，在司法調查結果未明朗前，都不該核定管中閔擔任校長。

台大今天上午9點召開臨時校務會議，針對師生5項提案進行討論，不過迄今由學生童昱文等人提出的「成立校長遴選爭議調查小組」、教授官俊榮等人提出的「校務會議應依其權責檢討校長遴選過程並推動修訂規章」，以及最關鍵的「認定本次校長遴選過程因程序瑕疵而無效」、「建請遴選委員會及相關行政單位就離選疑義提供資料及報告」等5案都經表決確認擱置。

臨時校務會議共同發起人、台大社會系學生方綺表示，原本召開臨時校務會議，就是希望這些爭議能實質審查，但現在擱置等於連討論都沒得討論，針對此結果，「教育部可以開始介入了」。

她認為，許多兼職等事證的數量，都足以讓教育部參予介入調查，遴委過程中有教育部的指派官員，對於此次遴選過程的爭議釐清，教育部有一定的權責。另外，管中閔若上任校長，就具有公務員身分，如沒及早釐清疑義，未來恐怕為台大帶來更大的波瀾。

台大研究生協會會長王昱鈞表示，今天會中主席不斷操弄議事規則，許多偏頗行為，讓他感到很遺憾。台大近年來因為學術倫理問題，對外形象受挫，對於新校長資格認定應要更嚴謹。他認為，管中閔有學術論文爭議，但學倫會做出的結果又不夠具體，只認為不是瑕疵，恐怕會拖累未來台大的形象，「學生努力做的研究都白費了」。

台大今年初選出新任校長管中閔，卻因學術倫理、利益維迴避等爭議，迄今未被教育部核定...
台大今年初選出新任校長管中閔，卻因學術倫理、利益維迴避等爭議，迄今未被教育部核定。報系資料照
分享

教育部台大管中閔
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

熱低壓形成 最快明天生成「鯉魚」颱風

2018-03-24 13:40

41歲老闆娘壓力大 生日禮物竟是癌

2018-03-24 14:12

骨質疏鬆意外跌倒造成骨折 1年平均死亡率約10至15％

2018-03-23 20:54

鼓勵提前掃墓國道打8折 一早多處路段好塞

2018-03-24 09:19

小心久咳未癒染結核 疾管署外牆掛大燈「終結結核」

2018-03-23 23:08

健康便便四大特徵 醫師建議：多看看、聞聞大便

2018-03-23 19:23

管中閔相關議案全擱置 台大學生：教部應立即介入

2018-03-24 15:37

神父潘世光辭世 原民會追頒二等獎章

2018-03-24 14:30

避免夜鶯擾人清夢 可以這樣做

2018-03-24 13:55

遊日注意！黃金走私頻繁 日擬提高罰金上限至千萬日圓

2018-03-24 13:53

日式鍋物 注入春天活力

2018-03-24 13:15

春日限定美食 櫻花在碗裡綻放

2018-03-24 13:13

春神到 花糕點湊熱鬧

2018-03-24 13:09

填空包正夯 可樂果讓你有夢大聲說

2018-03-24 12:37

監視器抓違規 法官打槍！ 還有哪些交通罰單NG了

2018-03-24 09:00

今明兩天防中暑 下周恐有颱風生成

2018-03-24 08:19

來一碗「黯然銷魂飯」！ 一次看懂港式燒臘的經典菜色

2018-03-24 08:00

今晨板橋竟比陽明山冷 吳德榮：逆溫現象

2018-03-24 07:01

今晨低溫12至16度 未來一周多雲到晴

2018-03-24 05:04

擴散不佳＋臭氧濃度升 中部高屏空品連三天亮橘燈

2018-03-24 05:04

草草藝術節 花十年打造青少年劇場

2018-03-24 04:10

「窮人的高速公路」 西濱中部段6月通了

2018-03-23 23:57

健康吃！輕鬆動！ 台北養生展10多場免費講座

2018-03-23 23:55

健康你我他／蔬菜五穀魚蛋肉 蒸出色香味

2018-03-23 23:42

妊娠糖尿病 免費篩檢政策喊卡

2018-03-23 23:40

腸道菌落好不好 看便便是否「真黃金」

2018-03-23 23:38

眩暈復健 尋找不再搖晃的世界

2018-03-23 23:37

香港遊免驚！ 線上即時QA當嚮導

2018-03-23 23:31

度假療養夯…溪頭包月民宿養生 月租1.2萬

2018-03-23 23:12

養生long stay…1個月2萬元 武陵農場「長宿居遊」

2018-03-23 23:11

網瘋傳麥當勞焦糖奶茶配方 4項材料DIY

2018-03-23 21:56

內湖晚間3500多戶停電 美麗華百貨也受影響

2018-03-23 21:53

失戀後失眠好痛苦 心理師教兩大武器

2018-03-23 20:31

又髮夾彎！ 衛福部妊娠糖尿病全面篩檢暫喊卡

2018-03-23 19:58

護士帶狗進醫院 衛福部：會加強教育訓練

2018-03-23 19:20

不用帶現金！麥當勞即日起開放信用卡、手機行動支付

2018-03-23 16:57

故事的宮殿 故宮推出微電影「記憶在手心」

2018-03-23 16:34

花醫護理師帶狗進辦公室 醫院道歉研議懲處

2018-03-23 16:18

影／55歲男3個月前患帶狀皰疹 結痂後疼痛感時時困擾

2018-03-23 14:58
看更多

熱門文章

監視器抓違規 法官打槍！ 還有哪些交通罰單NG了

2018-03-24 09:00

「30k休4天」不及「27k休6天」 業者：現代人寧低薪多假？

2018-03-23 20:17

內湖晚間3500多戶停電 美麗華百貨也受影響

2018-03-23 21:53

就是要焦糖奶茶 網友成立自救會1.8萬人按讚

2018-03-23 21:43

「窮人的高速公路」 西濱中部段6月通了

2018-03-23 23:57

網瘋傳麥當勞焦糖奶茶配方 4項材料DIY

2018-03-23 21:56

度假療養夯…溪頭包月民宿養生 月租1.2萬

2018-03-23 23:12

養生long stay…1個月2萬元 武陵農場「長宿居遊」

2018-03-23 23:11

今晨板橋竟比陽明山冷 吳德榮：逆溫現象

2018-03-24 07:01

阿里山櫻王盛開！ 把握5天燦爛賞花期

2018-03-23 09:00

浪浪曾遭橡皮筋套睪丸險死 現又被噴成兩津眉

2018-03-23 20:20

今明兩天防中暑 下周恐有颱風生成

2018-03-24 08:19

不用帶現金！麥當勞即日起開放信用卡、手機行動支付

2018-03-23 16:57

健康便便四大特徵 醫師建議：多看看、聞聞大便

2018-03-23 19:23

今晨低溫12至16度 未來一周多雲到晴

2018-03-24 05:04

台大學生代表籲教部 司法調查完之前不該核定管任校長

2018-03-24 15:56

41歲老闆娘壓力大 生日禮物竟是癌

2018-03-24 14:12

管中閔相關議案全擱置 台大學生：教部應立即介入

2018-03-24 15:37

熱低壓形成 最快明天生成「鯉魚」颱風

2018-03-24 13:40

今日星座運勢／雙子 避免熬夜 藝文展場帶來幸運

2018-03-24 00:00

小心久咳未癒染結核 疾管署外牆掛大燈「終結結核」

2018-03-23 23:08

骨質疏鬆意外跌倒造成骨折 1年平均死亡率約10至15％

2018-03-23 20:54

大樂透獎號 獎號：04、13、41…

2018-03-23 21:07

最新！2017國人10大海外旅遊城市 東京蟬聯第一

2018-03-24 14:11

護士帶狗進醫院 衛福部：會加強教育訓練

2018-03-23 19:20

鼓勵提前掃墓國道打8折 一早多處路段好塞

2018-03-24 09:19

又髮夾彎！ 衛福部妊娠糖尿病全面篩檢暫喊卡

2018-03-23 19:58

遊日注意！黃金走私頻繁 日擬提高罰金上限至千萬日圓

2018-03-24 13:53

失戀後失眠好痛苦 心理師教兩大武器

2018-03-23 20:31

清明掃墓會帶小小孩去嗎？網友：不怕一萬 只怕萬一

2018-03-24 08:00

「生命的豐富不在於財富在於厚度」他40歲圓夢

2018-03-24 11:49

擴散不佳＋臭氧濃度升 中部高屏空品連三天亮橘燈

2018-03-24 05:04

避免夜鶯擾人清夢 可以這樣做

2018-03-24 13:55

中山北路婚紗街光環褪？林莉前進仁愛圓環開大店

2018-03-24 12:37

國表藝新任董監事名單出爐 朱宗慶續任董事長

2018-03-23 17:28

故事的宮殿 故宮推出微電影「記憶在手心」

2018-03-23 16:34

來一碗「黯然銷魂飯」！ 一次看懂港式燒臘的經典菜色

2018-03-24 08:00

今彩539開獎 獎號：33、38、06...

2018-03-23 21:07

周末逛國際美容化妝品展 來抽YAMAHA全新摩托車

2018-03-23 18:36

陪伴犬金門做公益 老人搶著摸

2018-03-23 23:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top