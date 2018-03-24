台大學生代表籲教部 司法調查完之前不該核定管任校長

2018-03-24 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



台大今年初選出新任校長管中閔，卻因學術倫理、利益維迴避等爭議，迄今未被教育部核定。校方今天召開校務會議釐清，不過5項提案經表決全被擱置，不再實質討論；對此學生代表不滿表示，原本想藉校務會議釐清爭議，但大勢已去，只能期待教育部實質調查，呼籲教育部，在司法調查結果未明朗前，都不該核定管中閔擔任校長。

台大今天上午9點召開臨時校務會議，針對師生5項提案進行討論，不過迄今由學生童昱文等人提出的「成立校長遴選爭議調查小組」、教授官俊榮等人提出的「校務會議應依其權責檢討校長遴選過程並推動修訂規章」，以及最關鍵的「認定本次校長遴選過程因程序瑕疵而無效」、「建請遴選委員會及相關行政單位就離選疑義提供資料及報告」等5案都經表決確認擱置。

臨時校務會議共同發起人、台大社會系學生方綺表示，原本召開臨時校務會議，就是希望這些爭議能實質審查，但現在擱置等於連討論都沒得討論，針對此結果，「教育部可以開始介入了」。

她認為，許多兼職等事證的數量，都足以讓教育部參予介入調查，遴委過程中有教育部的指派官員，對於此次遴選過程的爭議釐清，教育部有一定的權責。另外，管中閔若上任校長，就具有公務員身分，如沒及早釐清疑義，未來恐怕為台大帶來更大的波瀾。