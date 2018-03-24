親子按摩有幸福感 促進嬰幼兒健康

2018-03-24 14:38 中央社 台中24日電



弘光科技大學幼兒保育系與台灣國際嬰幼兒按摩協會，今天舉辦「親子按摩樂」活動，邀請100對0至6個月的寶寶與父母參加，推廣透過替寶寶按摩促進健康，增進親子親密關係。

活動24日在台中市大甲婦女福利服務中心舉辦，邀請來自加拿大、新加坡、比利時、葡萄牙、香港、越南、馬來西亞等國的專業按摩師資，由講師教導家長們從寶寶最容易接受的腿部開始進行按摩，親密肢體接觸下讓幼兒身體扭動、咯咯笑，現場洋溢幸福感。

弘光科技大學副校長蘇弘毅受訪表示，國際嬰幼兒按摩協會（IAIM）是一個全球性的非營利組織，總會設在瑞典，分會已經遍佈全世界70多國，主要培育0到12歲幼兒照顧與教育的專業人才，致力推廣親子按摩專業。

弘光科技大學幼兒保育系主任趙蕙鈴指出，親子按摩可促進寶寶的身心發展、降低腸絞痛與脹氣發生次數，也能緩解壓力、增加寶寶吸收營養等，但許多父母忙於工作卻疏忽，希望透過推廣，增進親子間的親密關係和依附感情。

趙蕙鈴建議，按摩前可讓寶寶聽到雙手摩擦的聲音，知道「等等要按摩了」，然後與寶寶進行眼神接觸，再動手按摩腿部、腹部或背部，專心觀察寶寶表達的訊息。

趙蕙鈴說，實證研究指出，父母多幫寶寶按摩可以讓彼此產生「幸福賀爾蒙」，可了解寶寶的情緒反應與各項發展，透過體會與寶寶一對一的親密互動，讓彼此獲得幸福踏實的感受。