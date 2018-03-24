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神父潘世光辭世 原民會追頒二等獎章

2018-03-24 14:30聯合報 記者林良齊╱即時報導

在花蓮奉獻近一甲子的神父潘世光3月16日下午辭世，享年86歲，為肯定他一生對台灣原住民族教育、經濟、醫療及文化上的特殊貢獻，原民會追頒「二等原住民族專業獎章」，以高度榮譽表揚其傑出貢獻。

1932年出生於法國的潘世光，在巴黎神學院就讀研修，在晉鐸神父後，旋即在27歲獲派至我國花蓮地區服務，在台奉獻近一甲子。

潘世光生前所服務的花蓮玉里東豐天主堂表示，早年東部地區交通不便、就醫困難，神父為了提供部落族人基本的醫療服務，獨自騎著摩托車上山下海，在玉里高寮與富里豐南間來回穿梭，無懼風雨，只因居民需要他的照顧。而對當地居民來說，神父多年來在花蓮地區默默為族人奉獻青春的身影，遍布在秀姑巒溪以東的地區，因而成為族人口中的「河東天使」。

原民會表示，潘神父在台服務期間，在部落留下許多重要的功勳，包括1967年主辦成立之「露德儲蓄互助社」，是花蓮地區第一間儲蓄互助社，逐步建立族人的儲蓄觀念，進而改善經濟。

除此之外，而他為了讓部落語言得以長遠傳承，歷經40年的田野調查，以逐字逐句方式向部落耆老徵詢、修改及確認後，終於在1996年將原本沒有文字的阿美族語，編寫成「阿美族語-法語字典」，更進一步為族人編譯「阿美族語聖經」、「阿美族語辭典」，對於阿美族語言之保存具有極大建樹，也因此獲得「教育部本土語言傑出貢獻獎」的肯定。

在花蓮奉獻近一甲子的神父潘世光3月16日下午辭世，享年86歲，為肯定他一生對台灣...
在花蓮奉獻近一甲子的神父潘世光3月16日下午辭世，享年86歲，為肯定他一生對台灣原住民族教育、經濟、醫療及文化上的特殊貢獻，原民會追頒「二等原住民族專業獎章」，以高度榮譽表揚其傑出貢獻。圖／原民會提供
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在花蓮奉獻近一甲子的神父潘世光3月16日下午辭世，享年86歲，為肯定他一生對台灣...
在花蓮奉獻近一甲子的神父潘世光3月16日下午辭世，享年86歲，為肯定他一生對台灣原住民族教育、經濟、醫療及文化上的特殊貢獻，原民會追頒「二等原住民族專業獎章」，以高度榮譽表揚其傑出貢獻。圖／原民會提供
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在花蓮奉獻近一甲子的神父潘世光3月16日下午辭世，享年86歲，為肯定他一生對台灣...
在花蓮奉獻近一甲子的神父潘世光3月16日下午辭世，享年86歲，為肯定他一生對台灣原住民族教育、經濟、醫療及文化上的特殊貢獻，原民會追頒「二等原住民族專業獎章」，以高度榮譽表揚其傑出貢獻。圖／原民會提供
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