41歲老闆娘壓力大 生日禮物竟是癌

2018-03-24 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



鄭姓老闆娘去年開心到日本旅遊。圖／鄭姓老闆娘提供 分享 facebook 44歲的鄭姓老闆娘與丈夫創立機器設備改造公司，育有1女，卻在41歲生日時，發現胸部有腫塊，確診為乳癌二期，需手術、化療與化療，她堅強抗癌，度過治療過程不適，治療過程中，她回想自己飲食清淡，可能是要忙事業與照顧孩子，壓力太大所致，並且下定決心，每年要出國一次，去年療程結束後，到日本大阪賞櫻，今年打算遊歐洲。

台中榮總乳房腫瘤外科醫師洪志強說，乳癌為女性癌症發生率第一名，國民健康署補助45歲到69歲婦女，以及40到44歲具乳癌家族史婦女每2年1次乳房X光攝影檢查，建議婦女定期篩檢，不要掉以輕心。現今乳癌治療非常完善，遵從醫師的治療方式、保持心情愉快、規律運動、均衡飲食、切忌聽信偏方以免延誤病情造成疾病惡化。

鄭姓老闆娘說，她在3年前的生日摸到胸部有硬塊，丈夫催促她檢查，檢查發現右側有腫塊，確診是2.1公分的二期三陰性乳癌，除了接受局部切除手術外，還要接受化療，最困難是要把病況讓讀國小五年級女兒，還有父母知道，心裡就是無限的愧疚，還好有丈夫支持，她選擇婉轉告訴女兒，並請弟弟向父母說明。

她指出，倔強堅強的她決定在整個療程中，儘量不影響身邊人的生活作息，跟朋友談起時也是表現的勇敢面對，但在第一次化療放置人工血管戳了三次還戳不進去，完全被擊潰放聲大哭，嚇到了醫護人員頻頻安慰。