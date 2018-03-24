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台大校務會議代表：台大和教育部都不能推翻遴委會決定

2018-03-24 13:17聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台大臨時校務會議第一案討論「成立校長遴選爭議調查小組」，並建議在調查小組調查終結前，基於大學自治及對於程序正當性的要求，校務會議應建議教育部暫勿核定校長遴選結果。但到了中午12點，第一案仍未討論完畢。有校務會議代表發言表示，台大不能推翻遴委會決定，教育部也不能推翻遴委會結果，不然就是違反大學法。

校務會議代表、台大物理系主任張顏輝提案，應擱置第一案的討論。張顏輝說，因像是一般的各級選舉，都是中選會依法公布結果後，若有疑慮再進行調查，但目前台大校長聘任案未完成核定，現在竟要提案討論「非常不尋常」，此例一開，未來將會引用此例，抗爭將永無寧日，若結果公布後調查有重大疑慮，也可發動不信任投票。也就是說，要等管中閔上任之後，再進行討論。

投票結果是，贊成第一案擱置的票數是90票，反對擱置的是58票。因此最後決定，第一案擱置。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，後續卻傳出擔任企業獨立董事、論文案、到中國大陸兼職等爭議，教育部至今未核定管中閔人事。

台大今天召開校務會議，一共有5個提案與校長遴選有關，包括成立校長遴選爭議委員會調查小組、認定校長遴選程序無效、要求釐清管中閔學術倫理爭議、要求遴選委員會報告、以及檢討校長遴選規章等。

第一案案由為，組成的調查小組應調查蔡明興遴選委員因利益迴避衍生之適任性、未揭露獨立董事身分衍生的資訊不完全而影響推薦投票及遴選結果正當性、違法兼職疑義、爭議論文內容之學術倫理問題及其他與遴選程序正當合法性相關之爭議，並向校務會議報告；若調查小組提出程序存在瑕疪之結論，校務會議亦應討論決定其法律效果。

該案提案人、法律學院學生代表童昱文發言表示，從校長遴選委員會第五次會議紀錄從得知，管中閔的獨董身分揭露、涉學術倫理案都沒有經過實質審議，因此有必要在臨時校務會議上進行討論。他說，在遴選過程中，管中閔和蔡明興都沒有主動揭露明顯有利益衝突的身分，讓選舉人沒有充分資訊做適當妥適的決定。中研院長有主動詢問利益迴避的問題，為何蔡明興沒有提出？

針對獨董案，台大人事室表示，校內老師到營利事業機構兼職的程序，都是依程序辦理。針對學倫案，台大誠信辦公室指出，涉案論文是一篇草稿，沒有達到working paper程度，兩度開會確認不予立案調查。

今天校務會議上，特別商請2位律師列席，說明與法律相關的爭議。律師表示，遴委會負責校長遴選程序，校務會議的權限是，對於遴選委員的產生有絕大的權限，並進行候選人進行推薦投票。以此看出，校務會議可不可以對遴委會進行的程序組成調查小組一事，是可以組專案小組調查。但是，專案小組成立以後的調查權限仍需討論。根據大學法，遴委會應依法本著獨立自主精神，選出新校長。

至於校務會議是否可以否決遴委會的決議？律師以高雄高等行政法院判決，曾針對成功大學校長遴選案例為例，「成大遴委會做的決定產生的校長，成功大學校務會議無權置喙。」

台大校務會議會場。記者馮靖惠／攝影
台大校務會議會場。記者馮靖惠／攝影
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