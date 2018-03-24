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填空包正夯 可樂果讓你有夢大聲說

2018-03-24 12:37經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

近年來文字填空商品愈來愈受消費者歡迎，休閒食品品牌-聯華食品特別與知名圖文創作者Duncan合作設計，製作了「填空加油包」，消費者可以自行創作書寫，把自己想要追求的夢想勇敢表達。

此次是可樂果第三度與Duncan合作，除了設計「填空加油包」，還斥資千萬打造出車身長度將近八米，堪稱全台最大的行動籃球加油車，並自即日起舉辦大型環台行動籃球加油車活動，目標預計募集全台3萬顆球。

聯華食品表示，這輛全台最大的行動籃球加油車，不但會深入HBL總決賽得獎的學校，也會邀請得獎球員現場PK特技籃球。今（24）日這輛行動籃球加油車將巡迴到西門紅樓，4月7日到Lamigo國際棒球場，4月14日前進台中草悟道，4月21、22日則巡迴到高雄漢神巨蛋，最終站則是4月29日來到台南大遠百。

而可樂果新春第一波活動，除了宣告環台投籃加油車正式啟動外，也用實際行動助偏鄉球員追夢。聯華食品捐贈台東縣泰源國中棒球隊每人各一套冬、夏比賽服，及總價值高達20萬的訓練用具，期盼透過企業的力量，拋磚引玉，帶動偏鄉體育的發展，協助台灣體育向下扎根。

聯華食品指出，台東縣泰源國中棒球隊曾勇奪2009世界小馬冠軍、2015全國硬式青少棒亞軍，小小球員對於棒球充滿堅毅熱情，但偏鄉資源缺乏，球破了還用膠帶黏一黏繼續用，比賽用棒有裂痕也是繼續退下來當練習棒，令人相當不捨，因此聯華食品希望能夠貢獻微薄心力，讓球隊能購入較好的設備。

可樂果耗資千萬，打造全台最大巡迴行動籃球車。 聯華食品/提供
可樂果耗資千萬，打造全台最大巡迴行動籃球車。 聯華食品/提供
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