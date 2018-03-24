遊日注意！黃金走私頻繁 日擬提高罰金上限至千萬日圓

2018-03-24 13:53 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林潔玲 ╱台北報導



國人攜帶超量黃金入境日本遭海關查扣案件大增，日本研擬修正關稅法提高罰則。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

日本是國人熱門出國旅遊地點，但近年發生數起國人攜帶超量黃金入境日本遭海關查扣案件，財政部關務署提醒，日本海關為因應防洗錢、防堵走私黃金案件猖獗，準備修正關稅法提高罰則，將提高罰金上限至1000萬日圓，提醒國人赴日須留意。

財政部關務署基隆關統計，去年國人出境至日本人數占總出境人數近30%為最高，且近年搭乘郵輪出國旅行已蔚為風尚，2017年搭乘郵輪入出境旅客數首度超越100萬人次，目的地也是日本最多，主要是到沖繩、宮古島等。3月下旬後，盛世公主號將首航台灣，未來赴日旅遊人數勢必更多。

近年日本為阻止頻繁走私金條（金塊），財務省海關製定「阻止黃金走私緊急對策」，持續加大打擊黃金走私力度。根據日本台灣交流協會的資料，2016年7月至2017年6月，日本全國海關查獲關稅等逃漏稅案件有561件，其中有高達467起為黃金走私案件，是上一年度1.6倍，漏稅額為8.7億日圓（約新台幣2.4億台幣），創下歷史新高紀錄。國人也有數起攜帶超量黃金入境日本遭海關查扣案件。

為此，日方擬訂緊急對策，擬修正關稅法罰則，將提高罰金上限至1000萬日圓，另走私金額達200萬日圓以上重大案件，最高可處走私金額5倍的罰金。

基隆關指出，依據日本關稅法相關規定，攜帶物品入境均須填報「 攜帶品・另外寄送的物品申告書」，攜帶超過1公斤以上黃金需另辦理申報手續，還要另外填寫申告書。為遏止走私黃金案件，日前更修訂關稅法，大幅提高相關罰則，未來如未申報經查獲，應處罰款或拘役，更可能兩者併罰。

財政部關務署指出，雖然相關修正僅是草案、尚未通過，但可以確定日方對於防洗錢等態度將越趨嚴格。

關稅署提醒，我國民眾赴日本應留三點：1.攜帶物品含隨身物品，無論是否超過免稅範圍20萬日圓，均須填報「攜帶品.另外寄送的物品申告書」。2.攜帶物品超過免稅範圍，須至日本海關課稅檢查櫃檯辦理繳稅。3.如攜帶超過100萬日圓等值的現金及支票等有價證券或1公斤以上黃金時，除「攜帶品.另外寄送的物品申告書」，需再確實填寫「支傳手段等輸出.輸入申告書」辦理申報。