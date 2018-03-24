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台大人事室認證：管中閔無違法出境及赴陸兼職

戴耳環別輕忽 17歲女濕疹如米全身癢

2018-03-24 12:04中央社 台北24日電

17歲女孩全身搔癢數週，米粒大小的濕疹遍佈大腿、軀幹跟上肢，吃藥擦藥都不見好轉。醫師詳細檢查發現，女孩耳垂濕疹已滲著汁液，原來是戴耳環過敏惹禍。

收治17歲女孩的汐止國泰綜合醫院皮膚科主任林鳳玲表示，女孩的濕疹幾乎遍佈全身，她一邊檢查，一邊詢問可能的過敏原，包括寵物、植物、使用的保養品等，始終問不出所以然，直到檢查到耳垂才「真相大白」。

林鳳玲指出，原來女孩之前趁連假穿新耳洞，一開始用醫療鋼耳環都沒事，但換成自己買的耳環後開始出現金屬過敏的濕疹皮膚炎。濕疹從耳環周圍開始擴散，誘發全身過敏反應，形成全身濕疹。

林鳳玲說，首飾過敏可以出現在耳垂（耳環），手指（戒指）與脖子（項鍊），接觸飾品的皮膚會奇癢無比，發紅甚至起水泡的急性濕疹變化，也可能形成皮膚變厚，色素沉澱的慢性濕疹。有時候，皮膚炎也會蔓延到非接觸的部位，像是手部，或身體其他部位。

大部份的首飾過敏是因對金屬鎳的過敏，在一些不是那麼貴重的飾品，鎳常常被當成基底金屬，和金或銀一起焊接，用來增加飾品的強度或改變顏色。

林鳳玲表示，單看首飾的外觀無法得知是否有含鎳，很多飾品多多少少還是有鎳的成分，除非是醫療鋼、18或24K黃金、或純銀，如果有對鎳過敏者，飾品就該盡量選擇上述的材質。

治療接觸性皮膚炎，林鳳玲說，除了治療濕疹，最有效的方法是移除含鎳飾品。17歲女孩拿掉耳環，並使用一些藥膏與止癢藥物，1週後身上疹子幾乎都已經消失，耳朵的濕疹也消失。

林鳳玲建議，民眾配戴各類飾品相當常見，若懷疑金屬過敏者，盡量選用不易過敏的耳針與飾品；若一定非得使用含鎳耳環，可以考慮用塑膠材質覆蓋，都是能避免金屬過敏的方式。

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