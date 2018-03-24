避免夜鶯擾人清夢 可以這樣做

2018-03-24 13:55 中央社 苗栗縣24日電



苗栗縣政府1999服務專線最近常接到民眾抱怨電話，指出被夜鶯叫聲吵到整晚無法睡覺。農業處今天表示，只要了解夜鶯習性，多在頂樓活動如曬衣物、種花草，就能擺脫夜鶯打擾。

苗栗縣政府農業處指出，夜鶯是一種直接在地面下蛋育雛的夜行性鳥類，每年3至6月，為了驅趕其他雄鳥、繁殖下一代，會發出「追伊、追伊」的鳴叫聲，屬於自然現象，不宜使用驅趕或捕捉方式移除。

其實夜鶯原本的棲息地在溪床周邊，但近來河床疏濬工程較為頻繁，被迫遷移到市區的住家公寓頂樓產卵，因此，農業處表示，民眾可以在牠們尚未選擇住家頂樓作為傳宗接代基地前，在頂樓栽種花草、曬衣服或是遛遛小狗、小貓等寵物，增加頂樓利用度，讓夜鶯感覺到不安全，自然就選擇其他地方產卵。

但如果夜鶯已經下蛋，建議民眾使用比較好的隔音建材或耳塞阻隔叫聲，約7月中旬，夜鶯育雛結束，就會自動離去。農業處指出，雖然夜鶯叫聲可能擾人清夢，不過夜鶯的存在會降低附近昆蟲數量，對環境品質也有幫助。

農業處表示，以往有民眾把夜鶯誤認為是老鷹幼鳥，直接把牠送到保育單位，導致雛鳥與親鳥分離，「善舉」反而變成傷害，因此呼籲民眾若在住家附近發現雛鳥，不要輕易移動牠們，可先觀察是否有親鳥照顧，幫助夜鶯順利完成傳宗接代的天性。