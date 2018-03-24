日式鍋物 注入春天活力

海鮮相撲鍋選用世界聞名的「廣島牡蠣」，匯集多樣海鮮、肉品、季節蔬菜與營養滿分的「精華湯頭」。 圖／黑毛屋提供 分享 facebook

迎接生氣盎然的春季，日式鍋物黑毛屋特別端上日本國技美味的「海鮮相撲鍋」，特別選用世界聞名的「廣島牡蠣」，匯集多樣海鮮、肉品、季節蔬菜與營養滿分的「精華湯頭」，為今年春天注入滿滿活力，限定美味至6月17日。

海鮮相撲鍋 圖／黑毛屋提供 分享 facebook

「相撲鍋」是源自於日本培養相撲力士體格的傳統鍋物，象徵民族運動英雄的相撲選手，為了贏得體型高大魁梧的優勢，每日吃大量且極具營養的食物維持體格，而有著豐富食材、營養價值滿分的「相撲鍋」，不僅是相撲選手補充活力的傳統飲食、更是受到日本大眾喜愛的健康鍋物。

黑毛屋特別選用一顆顆飽滿肥美、有著「海洋中的牛奶」之稱的「廣島牡蠣」，不僅擁有豐富的蛋白質，其滑嫩甜美的滋味，不用任何的調味就可品嚐它極鮮的美好。同時搭配北海道生食級大干貝、挪威鮭魚、白蝦，以及黑毛屋上選肉品「台灣產黑毛豬肉」，還有象徵相撲雙腳站立「不敗」的「宜蘭產黑羽土雞肉」，以及自製手工肉丸，與採用當季綠竹筍、油菜花等多樣季節蔬菜，一鍋即享用到滿滿的均衡美味。

黑毛屋「海鮮相撲鍋」另一豐富營養的來源「精華湯頭」，則是以雞骨、豬骨精心熬煮出骨頭精隨，並加入大量蔬菜釋放出天然甜味，呈現鮮濃的湯頭有著豐富的營養價值，而隨著食材下鍋烹煮，可增添湯頭風味的層次變化。

用餐的尾聲，則建議可再搭配黑毛屋手製新鮮的「讃岐烏龍麵」吸附鍋底精華，放上經由柴魚醬油煎燒的豬五花，灑上蔥花、白芝麻，淋上熱騰騰的濃郁湯頭，撲鼻而來的香氣與味蕾滿足，滿滿的幸福感頓時暖上心頭。

此外，也別錯過了黑毛屋特別自製的「新鮮金桔醬」與「特製柴魚醬油」，金桔的酸甜更加襯托海鮮的鮮美，搭配肉品與蔬菜的「柴魚醬油」則是運用了六種醬油調製而成，深沉醇厚別有一番風味。

哪裡吃

黑毛屋

信義店 02-2723-7722

大直店 02-8501-5336

南港中信店 02-2786-5669

台中中港店 04-2258-7551

台南新天地 06-3030-388