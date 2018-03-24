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春日限定美食 櫻花在碗裡綻放

2018-03-24 13:13聯合晚報 文／葉卉軒

櫻煮鮑魚大根 圖／台北喜來登提供
櫻煮鮑魚大根 圖／台北喜來登提供
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每年3至4月，正是流傳千年的春日祭典「花見はなみ（賞櫻）」最佳時節，台北喜來登桃山主廚林蒼信今年以自然、簡樸、優雅的懷石理念為發想，融合春櫻恬美意象入饌，自即日起至4月30日推出「緋櫻春雪宴」櫻花祭限定料理，讓人彷彿置身於緋紅櫻花樹下如雪紛飛的絕美花宴。

林蒼信此次的得意櫻花創作料理包括：「櫻煮鮑魚大根」、「鱈魚、春野菜」、「日本和牛佐櫻塩」，以及「春櫻散壽司」和「道明寺櫻餅」。

「櫻煮鮑魚大根」林蒼信將初春盛產的白蘿蔔以生米水及少許乾辣椒一同燉煮，保持甘甜多汁口感並去除多餘嗆澀，再以柴魚昆布高湯燉煮20分鐘至軟嫩入味，擺放以甜菜根柴魚高湯染成粉嫩櫻色的澳洲鮑魚，以精湛刀工劃切成繁花盛開之姿，妝點鹽漬櫻花與日本櫻花麵。

鱈魚、春野菜 圖／台北喜來登提供
鱈魚、春野菜 圖／台北喜來登提供
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「鱈魚、春野菜」林蒼信則是選用被譽為「白色黃金」的北極真鱈，擁有野生魚種的紮實肉質、口感清新且富含多重營養，他發揮巧思將其裹上紅色米菓入鍋油炸，粉紅色澤宛如繽紛落櫻；佐搭兩款春日野菜揚物，細滑脆口的櫻型日本山藥裹上鹹香明太子與金黃蝦卵優雅盛開，與如白玉般纖維細嫩、富含自然甜味的晚香玉筍天婦羅，唯美形色彷彿春天裡嬌柔盛綻的和櫻。

鱈魚、春野菜 圖／台北喜來登提供
鱈魚、春野菜 圖／台北喜來登提供
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另一道「日本和牛佐櫻鹽」，林蒼信則是以頂級夢幻逸品-日本A5和牛，以洋蔥、昆布、柴魚、日本小魚乾、金鉤蝦等湯料熬製出的清爽和風海鮮湯頭輕涮，蘸取帶有清雅櫻花香氣的日本櫻鹽，透過高溫輕涮釋出肉脂清潤香氣，搭配各式季節時蔬映襯出頂級和牛鮮甜原味。

散壽司 圖／台北喜來登提供
散壽司 圖／台北喜來登提供
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「春櫻散壽司」則是一道凝聚春令海味精華，林蒼信指出，散壽司盛行於關東地區，他將清新微酸的醋飯上依序鋪滿櫻花鱈魚鬆、肉質細嫩的炙烤穴子星鰻、嫣紅晶透的鮭魚卵、鮮甜豐潤的旗魚鰭邊與酥炸櫻花蝦等新鮮漁獲，再以日本萬能蔥末與蛋黃碎妝點其中，魚肉的鮮甜巧妙揉合醋飯的酸香，亮麗呈現繽紛春意繁櫻盛綻的風采。

道明寺櫻餅 圖／台北喜來登提供
道明寺櫻餅 圖／台北喜來登提供
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「道明寺櫻餅」是充滿春日氣息的關西經典和菓子，林蒼信以紅甜菜與昆布柴魚高湯浸煮出風味淡雅且色澤粉嫩的道明寺糯米，半搗出軟糯卻粒粒分明的米飯糰子，包藏著甜而不膩、鬆軟綿密的蜜紅豆餡，外層再裹上日本鹽漬櫻葉，淡淡櫻葉鹹香滲入米飯巧妙平衡豆餡甜膩，讓人意猶未盡的鹹甜滋味透著一縷清雅櫻花香韻。

哪裡吃

台北喜來登桃山

02-2321-1818

櫻花日本和牛喜來登
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