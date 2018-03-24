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春神到 花糕點湊熱鬧

2018-03-24 13:09聯合晚報 文／葉卉軒

洛神糬心湯種、玫瑰乳酪土耳其。 圖／一禮烘焙提供
洛神糬心湯種、玫瑰乳酪土耳其。 圖／一禮烘焙提供
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入春，六福旅遊集團旗下Elite Bakery（一禮烘焙）新品推出多款應景「花系列」糕點，包含以整顆洛神花入料，將艷紅色的蜜漬洛神花綻放於麵包上的「洛神糬心湯種」，還有源自於土耳其傳統麵包Simit（芝麻圈麵包）所延伸的「玫瑰乳酪土耳其」，抹上粉紅色的玫瑰乳酪醬，洋溢浪漫少女風。

Elite Bakery今年春季更首度推出「不能喝的珍奶麵包」，將珍珠奶茶融入麵包中，推出兩款別具風味的珍奶麵包「茶醞珍珠丹麥」和「珍奶酥菠蘿」，話題十足。

茶醞珍珠丹麥、珍奶酥菠蘿 圖／一禮烘焙提供
茶醞珍珠丹麥、珍奶酥菠蘿 圖／一禮烘焙提供
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「茶醞珍珠丹麥」為外皮軟酥、層次分明的丹麥麵包，以法國AOP頂級奶油經180度恆溫酥烤15分鐘，爽脆口感搭配濃厚茶香、風味強烈的錫蘭紅茶與在地小農鮮乳坊燉煮的奶茶醬汁與彈牙珍珠，口感相當豐富。

另外一款「珍奶酥菠蘿」則使用柔軟的湯種麵包，有別於著重奶油香氣的丹麥麵包，揉製麵糰時即加入的錫蘭茶葉，經過烘烤散發淡淡迷人茶香，再同樣以錫蘭奶茶、珍珠入餡，茶香倍增。

而珍奶中最重要的靈魂人物「珍珠」，Elite Bakery強調完全「不添加任何化學及人工添加物」，使用黑糖熬煮取代人工色素，另以冷凍保存技術取代防腐劑。烤麵包前，將珍珠以85度熱水簡單煮過再隔水冰鎮，讓珍珠快速冷卻達到滑順Q彈口感。

呼應百花齊放的春天到來，Elite Bakery也推出花系列糕點。其中，「玫瑰乳酪土耳其」以土耳其的國民美食Simit（芝麻圈麵包）為原型，外型及口感類似貝果，但烘焙中減少了水煮的過程使其嚼起來較為鬆軟、濕潤，外層裹上滿滿的炒香白芝麻，再抹上有鹽奶油，即為最道地的經典吃法。結合春季以花為題的元素「玫瑰乳酪土耳其」，將奶油改成以埔里手工玫瑰醬製成的玫瑰乳酪，每一口都能品嚐到玫瑰花濃郁的甜蜜香氣。

而「洛神糬心湯種」則是以時下最受國人喜愛的日式湯種麵包「65度湯種法」烘培手法，利用滾水衝麵粉，讓熟化的麵糰組織更加柔軟、保濕性更佳，湯種麵包撕開有如片狀羽毛般的拉絲效果，嚐起來更能加倍鬆軟。呼應花系列「洛神糬心湯種」最吸睛的地方就是表層有一整顆經蜂蜜蜜漬的洛神花綻放，且不只外表看的到，裡頭也餡料也是滿滿的洛神花卡士達奶油與原味麻糬，具有顆粒嚼感的洛神花碎丁融合綿密卡士達，微酸甜令人醉心。

春日繽紛 圖／一禮烘焙提供
春日繽紛 圖／一禮烘焙提供
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此外，以純白色鏡面蛋糕為設計的「春日繽紛」，外層以厄瓜多頂級白巧克力，均勻淋面於蛋糕上，呈現晶亮鏡面光澤，再鋪陳上台灣苗栗大湖草莓、進口藍莓，讓春日氣息的美奐、繽紛展現在眼前。而內餡部分則以代表綠意盎然的抹茶及春季盛產的綜合莓果交疊其中，第一層以頂級杏仁膏與抹茶揉和製成，烘烤完成散發之茶醞香氣，第二層將起司與酸奶攪拌至發泡，產生慕斯輕盈的口感與芳醇，第三層選用進口綜合莓果加上覆盆子泥精緻熬煮，熬煮後的果醬散發出天然果酸滋味，提升內層口感的交織，味蕾也享受著豐富變化。

哪裡吃

Elite Bakery 一禮烘焙

台北威斯汀六福皇宮門市

02-6619-5069

台北六福萬怡酒店門市

02-2171-6565

六福客棧門市

02-2507-7395

101 JASONS門市

02-8101-8218

土耳其丹麥
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