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鼓勵提前掃墓國道打8折 一早多處路段好塞

2018-03-24 09:19聯合報 記者楊德宜╱即時報導

高速公路局為鼓勵民眾提前掃墓分散交通，今明兩天及4月1日國道全日實施8折收費，國道南下一早就出現壅塞車流，包括國道一號中壢路段、楊梅到新竹、后里到台中、和美到彰化，以及國道三號土城到龍潭、國道五號石碇到坪林，行速都低於40公里。

根據高公局上午9時即時路況，南下回堵長度：國3南往國5南排隊4公里、國3北往國5南排隊3公里。

國道南下多處路段壅塞。圖／翻攝自高公局網站
國道南下多處路段壅塞。圖／翻攝自高公局網站
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國道塞車高速公路
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