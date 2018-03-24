今明兩天防中暑 下周恐有颱風生成

2018-03-24 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴的天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫雨；西半部日夜溫差大。天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，這個周末目前來看依然是好天氣連莊的狀態，今天、明天各地都是晴或多雲為主的天氣，白天陽光較強，加上風向逐漸轉為東南風到偏南風，暖空氣較強，因此白天溫度將會明顯升高，感覺偏熱。

氣象局說，明天至下周五水氣稍增，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，北部地區雲量增多，中南部地區大多為多雲到晴的天氣；氣溫變化不大，各地大致上白天溫暖舒適，高溫約24至28度，南台灣上看30度，低溫約15至20度，早晚有涼意，西半部日夜溫差大，請適時調整衣物。

下周一至下周三金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

另外，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，氣象局說，不排除下周有進一步發展為颱風的可能，對於台灣的影響還要再密切注意，但從下周二起受此熱帶系統影響，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生的機率，海邊風浪大，海上作業及海邊活動注意安全。

31日至4月2日台灣附近風向為偏東至東北風，迎風面的北部山區及東半部地區有降雨的機率；惟春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，請隨時留意最新氣象資訊。

吳聖宇說，今明兩天雖然適合各種戶外活動，但是務必要注意溫度較高的情況，記得多補水，避免過熱中暑的機會，同時要做好防曬，現在的陽光已經越來越強，曬太久會有曬傷的可能性。另外就是因為大氣穩定，風速較弱，擴散條件不佳，空氣品質可能相對比較差一些，尤其西半部的民眾外出要多加注意。