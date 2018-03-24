親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

看美日軍隊孕婦裝 難怪國軍女官兵不挺「難產版」

今明兩天防中暑 下周恐有颱風生成

2018-03-24 08:19聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴的天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫雨；西半部日夜溫差大。天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，這個周末目前來看依然是好天氣連莊的狀態，今天、明天各地都是晴或多雲為主的天氣，白天陽光較強，加上風向逐漸轉為東南風到偏南風，暖空氣較強，因此白天溫度將會明顯升高，感覺偏熱。

氣象局說，明天至下周五水氣稍增，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，北部地區雲量增多，中南部地區大多為多雲到晴的天氣；氣溫變化不大，各地大致上白天溫暖舒適，高溫約24至28度，南台灣上看30度，低溫約15至20度，早晚有涼意，西半部日夜溫差大，請適時調整衣物。

下周一至下周三金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

另外，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，氣象局說，不排除下周有進一步發展為颱風的可能，對於台灣的影響還要再密切注意，但從下周二起受此熱帶系統影響，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生的機率，海邊風浪大，海上作業及海邊活動注意安全。

31日至4月2日台灣附近風向為偏東至東北風，迎風面的北部山區及東半部地區有降雨的機率；惟春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，請隨時留意最新氣象資訊。

吳聖宇說，今明兩天雖然適合各種戶外活動，但是務必要注意溫度較高的情況，記得多補水，避免過熱中暑的機會，同時要做好防曬，現在的陽光已經越來越強，曬太久會有曬傷的可能性。另外就是因為大氣穩定，風速較弱，擴散條件不佳，空氣品質可能相對比較差一些，尤其西半部的民眾外出要多加注意。

吳聖宇說，另一個注意的點是目前在菲律賓東南方的熱帶擾動96W，已經存在很多天了，未來兩天有機會逐漸發展加強，未來可能變成新的熱帶性低氣壓或是第3號颱風鯉魚，不過現在西風帶仍在台灣附近，太平洋高氣壓勢力弱，因此未來路徑預估會呈現拋物線移動，接近台灣的機會低，不必太擔心會影響台灣。

菲律賓東方海面有熱帶系統發展，不排除下周有進一步發展為颱風的可能。圖／翻攝自臉書...
菲律賓東方海面有熱帶系統發展，不排除下周有進一步發展為颱風的可能。圖／翻攝自臉書「天氣職人-吳聖宇」
分享

氣象局菲律賓中暑颱風
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

度假療養夯…溪頭包月民宿養生 月租1.2萬

2018-03-23 23:12

養生long stay…1個月2萬元 武陵農場「長宿居遊」

2018-03-23 23:11

「窮人的高速公路」 西濱中部段6月通了

2018-03-23 23:57

骨質疏鬆意外跌倒造成骨折 1年平均死亡率約10至15％

2018-03-23 20:54

網瘋傳麥當勞焦糖奶茶配方 4項材料DIY

2018-03-23 21:56

小心久咳未癒染結核 疾管署外牆掛大燈「終結結核」

2018-03-23 23:08

健康便便四大特徵 醫師建議：多看看、聞聞大便

2018-03-23 19:23

來一碗「黯然銷魂飯」！ 一次看懂港式燒臘的經典菜色

2018-03-24 08:00

今晨板橋竟比陽明山冷 吳德榮：逆溫現象

2018-03-24 07:01

今晨低溫12至16度 未來一周多雲到晴

2018-03-24 05:04

擴散不佳＋臭氧濃度升 中部高屏空品連三天亮橘燈

2018-03-24 05:04

草草藝術節 花十年打造青少年劇場

2018-03-24 04:10

健康吃！輕鬆動！ 台北養生展10多場免費講座

2018-03-23 23:55

健康你我他／蔬菜五穀魚蛋肉 蒸出色香味

2018-03-23 23:42

妊娠糖尿病 免費篩檢政策喊卡

2018-03-23 23:40

腸道菌落好不好 看便便是否「真黃金」

2018-03-23 23:38

眩暈復健 尋找不再搖晃的世界

2018-03-23 23:37

香港遊免驚！ 線上即時QA當嚮導

2018-03-23 23:31

內湖晚間3500多戶停電 美麗華百貨也受影響

2018-03-23 21:53

失戀後失眠好痛苦 心理師教兩大武器

2018-03-23 20:31

又髮夾彎！ 衛福部妊娠糖尿病全面篩檢暫喊卡

2018-03-23 19:58

護士帶狗進醫院 衛福部：會加強教育訓練

2018-03-23 19:20

不用帶現金！麥當勞即日起開放信用卡、手機行動支付

2018-03-23 16:57

故事的宮殿 故宮推出微電影「記憶在手心」

2018-03-23 16:34

花醫護理師帶狗進辦公室 醫院道歉研議懲處

2018-03-23 16:18

影／55歲男3個月前患帶狀皰疹 結痂後疼痛感時時困擾

2018-03-23 14:58

移工刮中100萬 九成寄回印尼「讓家人過好日子」

2018-03-23 14:44

台北健康養生展開幕！健康吃輕鬆動 健康講座免費聽

2018-03-23 12:04

嗜吃燒烤肉類 高血壓風險大增

2018-03-23 12:01

香港自由行免驚！ 官方版線上即時Q&A啟用了

2018-03-23 11:23

移情壓力太可怕 專家建議遠離抱怨不停的親友同事

2018-03-23 11:13

疼痛如刀割 原來是帶狀皰疹後神經痛

2018-03-23 11:09

下周油價 汽油估漲0.5元 柴油漲0.6元

2018-03-23 10:40

你覺得有鬼、有ET、還是星星真的有影響力？

2018-03-23 09:09

超美！再撐一下就放假 周末來賞花

2018-03-23 08:53

周末好天氣適合出遊 留意日夜溫差和空汙

2018-03-23 08:26

板橋9.3度！冷空氣漸減弱 第3號颱風可能形成

2018-03-23 06:46

11-12月期發票 2位千萬得主尚未現身

2018-03-23 06:05

高屏風速弱 空品「橘色提醒」

2018-03-23 05:00
看更多

熱門文章

弄蛇人遭蟒蛇纏頸窒息 圍觀民眾以為是表演秀

2018-03-23 12:13

「30k休4天」不及「27k休6天」 業者：現代人寧低薪多假？

2018-03-23 20:17

移工刮中100萬 九成寄回印尼「讓家人過好日子」

2018-03-23 14:44

要不要留遺產給孩子？恐引發爭端？醫師傳授觀點

2018-03-23 14:30

殘忍血腥！放杜高犬咬死野豬 民眾竟圍觀叫好

2018-03-23 15:11

猛犬守家！竊賊闖民宅 遭比特犬扯爛耳朵

2018-03-23 09:38

內湖晚間3500多戶停電 美麗華百貨也受影響

2018-03-23 21:53

阿里山櫻王盛開！ 把握5天燦爛賞花期

2018-03-23 09:00

就是要焦糖奶茶 網友成立自救會1.8萬人按讚

2018-03-23 21:43

網瘋傳麥當勞焦糖奶茶配方 4項材料DIY

2018-03-23 21:56

他護妹的一番話 讓人妻怨「姑寶」老公選擇離婚

2018-03-23 13:14

超美！再撐一下就放假 周末來賞花

2018-03-23 08:53

浪浪曾遭橡皮筋套睪丸險死 現又被噴成兩津眉

2018-03-23 20:20

今晨板橋竟比陽明山冷 吳德榮：逆溫現象

2018-03-24 07:01

【小孟塔羅】未來三個月轉職會順利嗎？要注意什麼？

2018-03-23 12:23

不用帶現金！麥當勞即日起開放信用卡、手機行動支付

2018-03-23 16:57

結婚率下探 飯店喜宴8,800元起近10年最低價

2018-03-23 10:11

花醫護理師帶狗進辦公室 醫院道歉研議懲處

2018-03-23 16:18

疼痛如刀割 原來是帶狀皰疹後神經痛

2018-03-23 11:09

健康便便四大特徵 醫師建議：多看看、聞聞大便

2018-03-23 19:23

影／55歲男3個月前患帶狀皰疹 結痂後疼痛感時時困擾

2018-03-23 14:58

戴資穎帶鐵粉出國看球賽 球后英姿限定罐首發開賣

2018-03-23 10:12

「窮人的高速公路」 西濱中部段6月通了

2018-03-23 23:57

4月塔羅生命靈數運勢：你有能夠看清一切的眼睛

2018-03-23 10:04

今晨低溫12至16度 未來一周多雲到晴

2018-03-24 05:04

去年11-12月統一發票千萬獎2張未領 期限到5月7日

2018-03-23 08:55

度假療養夯…溪頭包月民宿養生 月租1.2萬

2018-03-23 23:12

養生long stay…1個月2萬元 武陵農場「長宿居遊」

2018-03-23 23:11

大樂透獎號 獎號：04、13、41…

2018-03-23 21:07

大人也有福「現省500」 3大樂園祭兒童節優惠

2018-03-22 19:49

小心久咳未癒染結核 疾管署外牆掛大燈「終結結核」

2018-03-23 23:08

今日星座運勢／雙子 避免熬夜 藝文展場帶來幸運

2018-03-24 00:00

護士帶狗進醫院 衛福部：會加強教育訓練

2018-03-23 19:20

下周油價 汽油估漲0.5元 柴油漲0.6元

2018-03-23 10:40

獸醫缺藥...農委會擬列出可用人藥 卻被批「很扯」

2018-03-23 09:10

又髮夾彎！ 衛福部妊娠糖尿病全面篩檢暫喊卡

2018-03-23 19:58

骨質疏鬆意外跌倒造成骨折 1年平均死亡率約10至15％

2018-03-23 20:54

失戀後失眠好痛苦 心理師教兩大武器

2018-03-23 20:31

香港自由行免驚！ 官方版線上即時Q&A啟用了

2018-03-23 11:23

獸醫用人藥法規面可望解套！ 最快6月前實施

2018-03-23 09:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top