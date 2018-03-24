今晨板橋竟比陽明山冷 吳德榮：逆溫現象

2018-03-24 07:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今晨的輻射冷卻作用，更造成今晨5時20分板橋的氣溫12.1度，低於同時陽明山的12.6度，這在氣象上被稱為逆溫現象。逆溫現象並不罕見，但發展至陽明山的氣溫比平地高，就不是那麼常見了。至於為何稱之逆溫現象？因為正常狀態，氣溫視大氣所含水氣量，每上升100公尺高度，約下降0.6度至1.0度；而氣溫隨高度不降反升的現象，是與正常狀態相反的。

他表示，今、明兩天的天氣穩定。今天西半部白天晴朗舒適，高溫約在27至28度，夜間仍偏涼微冷，花、東雲量稍多。明天中層雲稍增，西半部為多雲時晴、溫暖舒適，高溫仍在27至28度，清晨低溫約在14至16度，日夜溫差大；東半部雲量稍多。

下周一天氣有小變化，他說，高空槽通過，伴隨中層水氣移入，各地中層雲增多，中部以北山區有一些零星飄小雨的機率，氣溫變化不大。下周二至下周四恢復晴朗穩定，溫暖舒適、白天有點熱，西半部最高溫將升至30度左右；東半部雲量多，有局部短暫雨的機率。