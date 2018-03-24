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草草藝術節 花十年打造青少年劇場

2018-03-24 04:10聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

「青少年要探索自我，戲劇是最好的方式。」政大名譽教授吳靜吉的理念，影響阮劇團團長汪兆謙返鄉創立阮劇團，每年花半年時間，引領素人青少年進入戲劇世界。十年來，數百名青少年合作的「草草藝術節」，發展成嘉義地區最熱鬧的藝術節，今天在嘉義縣表演藝術中心登場。

每年1到3月，來自全台各地的數十個表演團隊、近百個獨特攤位，和經過半年時間培訓的素人青少年，都會有兩個周末的時間，齊聚在嘉義縣表演藝術中心廣場，參與阮劇團舉辦的「草草藝術節」。

吳靜吉博士1980年代創立「蘭陵劇坊」，培育出許多傑出的台灣劇場工作者。 1990年代，吳靜吉啟動青少年戲劇推廣計畫，由紙風車劇團和文建會合作舉辦針對青少年打造的「超級蘭陵王」戲劇比賽，期望延續蘭陵香火，培育新的劇場人才。汪兆謙便是因為在高中時代參加「超級蘭陵王」獲獎，從此走上戲劇之路。

汪兆謙15年前返回家鄉嘉義創立阮劇團，10年前創辦「草草藝術節」。每年，阮劇團用半年時間陪伴數十位素人青少年，引領他們以戲劇為媒介進行創作。汪兆謙說，他們要求這些青少年用自己的生命歷程，完成一場戲劇演出，「打開自己，說自己的故事」。

吳靜吉認為，人的一生中，青少年是最具創意的階段；若在此時接觸戲劇，透過對戲劇的參與和體驗，對生命產生反思和連結，會發揮很大的影響力。

這些青少年完成戲劇創作後，還會跟來自國內外的優秀表演團隊，一起完成「草草戲劇節」。汪兆謙說，草草藝術節結合青少年劇場、戶外表演、影展、市集、開唱、講堂等，希望打破隔閡，「證明一群人一起完成一件事的力量」；「草草」之名意為「把戲劇種子帶到各地，貼近土地，像小草一樣有生命力。」

●第10屆草草戲劇節於3月24日與25日在嘉義縣表演藝術中心登場。

「草草藝術節」花十年時間，將戲劇種子扎進青少年的生命中。左二阮劇團團長汪兆謙、左...
「草草藝術節」花十年時間，將戲劇種子扎進青少年的生命中。左二阮劇團團長汪兆謙、左三為政大名譽教授吳靜吉。記者陳宛茜/攝影
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藝術節劇場
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