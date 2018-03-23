親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

健康吃！輕鬆動！ 台北養生展10多場免費講座

2018-03-23 23:55聯合報 記者莊琇閔／台北報導

台北健康養生展昨天起在台北世貿一館登場，邀請各領域專家，教民眾「健康吃、輕鬆動」...
台北健康養生展昨天起在台北世貿一館登場，邀請各領域專家，教民眾「健康吃、輕鬆動」。 記者林俊良／攝影
分享

聯合報舉辦的「台北健康養生展」昨在台北世貿一館登場，展期至廿七日。今年以「健康生活方式」為主軸，

集結保健食品、健康護具、居家生活用品等廠商參展；響應政府長照2.0議題，還邀請專家現場教授如何「健康吃、輕鬆動」。

「2018台北健康養生展」開展首日，邀請青青銀髮族鼓隊帶來精彩的開幕表演。 記者...
「2018台北健康養生展」開展首日，邀請青青銀髮族鼓隊帶來精彩的開幕表演。 記者林俊良／攝影
分享

「台北健康養生展」已連續舉辦四年，昨開展日邀請五十五歲至九十歲長輩組成的「青青銀髮族鼓隊」表演，另舉辦有獎徵答，讓參觀者透過搶答牢記健康概念。

展出期間，大會舞台區每天上午十一點至下午四點的整點，共有十多場的精彩健康講座，邀請保健專家陳月卿教導最有效率養生法、心臟血管科醫師陳冠群講解如何預防中風、新北市府動健康老師傳授「保本健康操」等。

台北健康養生展以「健康生活方式」為主軸，提供專業的健康生活方式及保健新知。 記者...
台北健康養生展以「健康生活方式」為主軸，提供專業的健康生活方式及保健新知。 記者林俊良／攝影
分享

展場也有癌症關懷基金會和詠康、富捷等廠商提供健康飲品試飲活動，牛樟芝聯展區廿五、廿六日提供寶瀛康素免費試飲。守易立攤位現場免費解壓體驗卅分鐘、碧波庭攤位負壓養生儀紓壓體驗、一太衛浴攤位提供腳底紓壓。

源鮮農場集點就免費送蔬菜，讓民眾在現場就可體驗健康飲食及養生，另有廠商提供每日一物，包括舒壓枕、精油、健康食品、健身器材等特價供應。

主辦單位另提供排隊好禮天天送，每日排隊入場前一百名，可憑號碼牌至贈品區抽獎領取開運紅包；現場至元氣區加入會員，可兌換健康好禮，每日限量二百名；加入健康展LINE好友，並在粉絲團按讚，再送抽獎券一張。全館消費滿五百元，還有有機會抽中足部按摩機、電臀美搖機等大獎，展期最後一天加碼抽出價值七萬元的YAMAHA機車。

台北健康養生展展出時間上午十點至下午六點，相關參展廠商及現場活動可至官方網站查詢，或追蹤臉書粉絲團，也可獲得最新訊息。

中風癌症健康管理
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

「窮人的高速公路」 西濱中部段6月通了

2018-03-23 23:57

骨質疏鬆意外跌倒造成骨折 1年平均死亡率約10至15％

2018-03-23 20:54

網瘋傳麥當勞焦糖奶茶配方 4項材料DIY

2018-03-23 21:56

小心久咳未癒染結核 疾管署外牆掛大燈「終結結核」

2018-03-23 23:08

健康便便四大特徵 醫師建議：多看看、聞聞大便

2018-03-23 19:23

健康你我他／蔬菜五穀魚蛋肉 蒸出色香味

2018-03-23 23:42

妊娠糖尿病 免費篩檢政策喊卡

2018-03-23 23:40

腸道菌落好不好 看便便是否「真黃金」

2018-03-23 23:38

眩暈復健 尋找不再搖晃的世界

2018-03-23 23:37

內湖晚間3500多戶停電 美麗華百貨也受影響

2018-03-23 21:53

失戀後失眠好痛苦 心理師教兩大武器

2018-03-23 20:31

又髮夾彎！ 衛福部妊娠糖尿病全面篩檢暫喊卡

2018-03-23 19:58

護士帶狗進醫院 衛福部：會加強教育訓練

2018-03-23 19:20

不用帶現金！麥當勞即日起開放信用卡、手機行動支付

2018-03-23 16:57

故事的宮殿 故宮推出微電影「記憶在手心」

2018-03-23 16:34

花醫護理師帶狗進辦公室 醫院道歉研議懲處

2018-03-23 16:18

影／55歲男3個月前患帶狀皰疹 結痂後疼痛感時時困擾

2018-03-23 14:58

移工刮中100萬 九成寄回印尼「讓家人過好日子」

2018-03-23 14:44

台北健康養生展開幕！健康吃輕鬆動 健康講座免費聽

2018-03-23 12:04

嗜吃燒烤肉類 高血壓風險大增

2018-03-23 12:01

香港自由行免驚！ 官方版線上即時Q&A啟用了

2018-03-23 11:23

移情壓力太可怕 專家建議遠離抱怨不停的親友同事

2018-03-23 11:13

疼痛如刀割 原來是帶狀皰疹後神經痛

2018-03-23 11:09

下周油價 汽油估漲0.5元 柴油漲0.6元

2018-03-23 10:40

你覺得有鬼、有ET、還是星星真的有影響力？

2018-03-23 09:09

超美！再撐一下就放假 周末來賞花

2018-03-23 08:53

周末好天氣適合出遊 留意日夜溫差和空汙

2018-03-23 08:26

板橋9.3度！冷空氣漸減弱 第3號颱風可能形成

2018-03-23 06:46

11-12月期發票 2位千萬得主尚未現身

2018-03-23 06:05

高屏風速弱 空品「橘色提醒」

2018-03-23 05:00

再冷1天 清晨輻射冷卻低溫11至13度

2018-03-23 04:59

年減300塑膠袋 請你跟我這樣做

2018-03-23 00:27

非聽不可／中醫講座：五十肩、現代疾病與望診

2018-03-22 23:57

哈林菸齡逾14年 咳血住院決心戒菸

2018-03-22 23:53

健康你我他／飯糰便當加起司 牽絲融化女兒心

2018-03-22 23:49

專業觀點／運動眼前發黑 心律不整警訊

2018-03-22 23:46

99歲嬤肋膜積水 藉肋膜鏡檢出肺癌

2018-03-22 23:39

我的經驗／經歷「猝死」 我更珍惜枕邊人

2018-03-22 23:38

搶救生育率…公司可開辦幼兒園幫帶小孩

2018-03-22 23:36
看更多

熱門文章

弄蛇人遭蟒蛇纏頸窒息 圍觀民眾以為是表演秀

2018-03-23 12:13

「30k休4天」不及「27k休6天」 業者：現代人寧低薪多假？

2018-03-23 20:17

移工刮中100萬 九成寄回印尼「讓家人過好日子」

2018-03-23 14:44

要不要留遺產給孩子？恐引發爭端？醫師傳授觀點

2018-03-23 14:30

11-12月期發票 2位千萬得主尚未現身

2018-03-23 06:05

殘忍血腥！放杜高犬咬死野豬 民眾竟圍觀叫好

2018-03-23 15:11

板橋9.3度！冷空氣漸減弱 第3號颱風可能形成

2018-03-23 06:46

猛犬守家！竊賊闖民宅 遭比特犬扯爛耳朵

2018-03-23 09:38

內湖晚間3500多戶停電 美麗華百貨也受影響

2018-03-23 21:53

全聯史上最狂甜點是它！一年賣破1.5億 連神明都愛

2018-03-21 18:34

阿里山櫻王盛開！ 把握5天燦爛賞花期

2018-03-23 09:00

我愛一個人煮／香菇油飯

2018-03-23 06:00

超美！再撐一下就放假 周末來賞花

2018-03-23 08:53

他護妹的一番話 讓人妻怨「姑寶」老公選擇離婚

2018-03-23 13:14

就是要焦糖奶茶 網友成立自救會1.8萬人按讚

2018-03-23 21:43

生活點滴／進京趕考狂想曲

2018-03-23 06:00

浪浪曾遭橡皮筋套睪丸險死 現又被噴成兩津眉

2018-03-23 20:20

網瘋傳麥當勞焦糖奶茶配方 4項材料DIY

2018-03-23 21:56

【小孟塔羅】未來三個月轉職會順利嗎？要注意什麼？

2018-03-23 12:23

不用帶現金！麥當勞即日起開放信用卡、手機行動支付

2018-03-23 16:57

親子之間／送妳一朵花

2018-03-23 06:00

花醫護理師帶狗進辦公室 醫院道歉研議懲處

2018-03-23 16:18

疼痛如刀割 原來是帶狀皰疹後神經痛

2018-03-23 11:09

結婚率下探 飯店喜宴8,800元起近10年最低價

2018-03-23 10:11

再冷1天 清晨輻射冷卻低溫11至13度

2018-03-23 04:59

戴資穎帶鐵粉出國看球賽 球后英姿限定罐首發開賣

2018-03-23 10:12

影／55歲男3個月前患帶狀皰疹 結痂後疼痛感時時困擾

2018-03-23 14:58

健康便便四大特徵 醫師建議：多看看、聞聞大便

2018-03-23 19:23

4月塔羅生命靈數運勢：你有能夠看清一切的眼睛

2018-03-23 10:04

周末好天氣適合出遊 留意日夜溫差和空汙

2018-03-23 08:26

去年11-12月統一發票千萬獎2張未領 期限到5月7日

2018-03-23 08:55

大人也有福「現省500」 3大樂園祭兒童節優惠

2018-03-22 19:49

大樂透獎號 獎號：04、13、41…

2018-03-23 21:07

護士帶狗進醫院 衛福部：會加強教育訓練

2018-03-23 19:20

我的經驗／經歷「猝死」 我更珍惜枕邊人

2018-03-22 23:38

下周油價 汽油估漲0.5元 柴油漲0.6元

2018-03-23 10:40

獸醫缺藥...農委會擬列出可用人藥 卻被批「很扯」

2018-03-23 09:10

又髮夾彎！ 衛福部妊娠糖尿病全面篩檢暫喊卡

2018-03-23 19:58

小心久咳未癒染結核 疾管署外牆掛大燈「終結結核」

2018-03-23 23:08

香港自由行免驚！ 官方版線上即時Q&A啟用了

2018-03-23 11:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top