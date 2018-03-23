健康吃！輕鬆動！ 台北養生展10多場免費講座

2018-03-23 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ／台北報導



台北健康養生展昨天起在台北世貿一館登場，邀請各領域專家，教民眾「健康吃、輕鬆動」。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

聯合報舉辦的「台北健康養生展」昨在台北世貿一館登場，展期至廿七日。今年以「健康生活方式」為主軸，

集結保健食品、健康護具、居家生活用品等廠商參展；響應政府長照2.0議題，還邀請專家現場教授如何「健康吃、輕鬆動」。

「2018台北健康養生展」開展首日，邀請青青銀髮族鼓隊帶來精彩的開幕表演。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

「台北健康養生展」已連續舉辦四年，昨開展日邀請五十五歲至九十歲長輩組成的「青青銀髮族鼓隊」表演，另舉辦有獎徵答，讓參觀者透過搶答牢記健康概念。

展出期間，大會舞台區每天上午十一點至下午四點的整點，共有十多場的精彩健康講座，邀請保健專家陳月卿教導最有效率養生法、心臟血管科醫師陳冠群講解如何預防中風、新北市府動健康老師傳授「保本健康操」等。

台北健康養生展以「健康生活方式」為主軸，提供專業的健康生活方式及保健新知。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

展場也有癌症關懷基金會和詠康、富捷等廠商提供健康飲品試飲活動，牛樟芝聯展區廿五、廿六日提供寶瀛康素免費試飲。守易立攤位現場免費解壓體驗卅分鐘、碧波庭攤位負壓養生儀紓壓體驗、一太衛浴攤位提供腳底紓壓。

源鮮農場集點就免費送蔬菜，讓民眾在現場就可體驗健康飲食及養生，另有廠商提供每日一物，包括舒壓枕、精油、健康食品、健身器材等特價供應。

主辦單位另提供排隊好禮天天送，每日排隊入場前一百名，可憑號碼牌至贈品區抽獎領取開運紅包；現場至元氣區加入會員，可兌換健康好禮，每日限量二百名；加入健康展LINE好友，並在粉絲團按讚，再送抽獎券一張。全館消費滿五百元，還有有機會抽中足部按摩機、電臀美搖機等大獎，展期最後一天加碼抽出價值七萬元的YAMAHA機車。

台北健康養生展展出時間上午十點至下午六點，相關參展廠商及現場活動可至官方網站查詢，或追蹤臉書粉絲團，也可獲得最新訊息。