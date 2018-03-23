「窮人的高速公路」 西濱中部段6月通了

2018-03-23 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／台中報導



西濱建有特別景觀橋，脊背橋的橋塔採凌橋腳造型，如同媽祖座轎轎身，路過有如鑽轎腳。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook

興建近卅年仍未完工的台六十一線西部濱海快速公路，即將再推進一程。台中市大甲到苗栗縣房裡路段本月卅一日通車，苗栗白沙屯到南通灣路段也可望在六月通車，屆時中部路段「柔腸寸斷」將不復見，可從彰化王功一路向北暢行到新竹。

三角藺不對稱脊背景觀橋，以藺草為造型，彰顯在地傳統編織技藝，是西濱特別的景觀橋。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook

西濱北起新北市八里區、南至台南市七股區，主線長二六二公里、支線九公里多，號稱全台最長的快速公路。西濱不收通行費，被戲稱「窮人的高速公路」，但因財政不繼、民意杯葛等狀況，遲未全線通車。

公路總局西濱第六工程段表示，西濱苗栗房裡以北至通霄已通車。房裡到大安、大安到大甲兩段全長十三公里已完工，交通部核定月底通車。

苗栗縣境內白沙屯到南通灣是西濱中部段「最後一哩路」，預計六月就可通車。至於中部段南端彰化縣大城至王功段，早年因要規避水鳥保護區較晚動工，預定後年二月完工。

西濱高架道路中部段總工程經費五十億元，分南、北兩標，均採預鑄節塊吊裝，降低交通衝擊。高架道路貫穿苗栗、台中，被稱為海線的高架縱貫線，道路設有兩座特別景觀橋，一座以大安大甲地區特有的藺草為造型，另一座依媽祖座轎轎身意象發想，路過時有如「鑽轎腳」的感覺。

立法院副院長蔡其昌說，西濱苗栗到大安路段過去大小車禍不斷，鄉親死傷頻傳，經向交通部爭取高架後並通車，大幅縮短海線鄉親通勤時間，並解決快速道路與平面道路交錯引發事故的問題。

立委顏寬恒也說，西濱過去為平面道路，不少鄉親命喪台六十一線，父親顏清標十多年前在立委任內爭取改為高架，避免再發生悲劇。西濱中部路段通車後，台中海線偏鄉交通可望更為便利。台中市副議長張清照表示，西濱通車是地方的好消息，因為南來北往到台中港區旅遊觀光的遊客會更多，帶動地方繁榮，對台中港區貿易發展大有幫助。