監視器抓違規 法官打槍！ 還有哪些交通罰單NG了

路口監視器抓交通違規也有爭議，法官認為監視器只能用在公共安全和犯罪防治，拿監視器做裁罰依據違反比例原則，還可能侵害人權。 記者劉明岩／攝影 分享 facebook

員警開出的交通罰單，近年來不服氣的民眾越來越多，申訴、上法院打行政官司越來越平常，罰單遭法官打槍撤銷也日益常見。警政署蒐集法院撤銷舉發事由，由交通隊舉辦講習，強化交通執行程序，提升交通執法品質，民眾更可參考如果有類似情事，可提申訴及行政訴訟，保障權益。

彰化縣一年告發40多萬交通違規案件，依彰化監理站統計，不服裁決提起的行政訴訟案件，103年145件、104年186件、105年243件，去年提出申訴案件有9100多件；其中660件在警方查證後撤銷，但仍有176件不服提起行政訴訟，其中13件獲法官判決撤銷，以酒駕、闖紅燈、違規停車案件最多。

以下是警方常遭法院打槍撤單的理由，本報並蒐集相關案例提供參考：

警方測速時，如果未在測速地點前方至少100公尺處設置警告標識，被告發人提起行政訴訟，往往會被撤銷罰單。 記者劉明岩／攝影 分享 facebook

用監視器取締交通違規 曾引發論戰

靠監視器抓交通違規、酒駕是否有效曾引起論戰，新竹宋姓騎士103年在桃園發生車禍，兩個月後接到警方寄來2700元闖紅燈罰單，宋提行政訴訟，法官認為路口監視系統只能做為偵辦刑案、釐清交通事故之用，不能拿來開交通罰單，判決撤銷罰單。

高院法官錢建榮過去曾在判決中直接指出，監視器只能用在公共安全和犯罪防治，拿監視器做裁罰依據違反比例原則，還可能侵害人權。

不過，並非每位法官都持同樣見解與標準，民眾被路口監視器拍下違規，收到罰單能不能撤銷，打官司，輸贏還得看運氣。

8度急煞車「非故意」 法官撤銷罰單

吳姓男子開車途中多次煞車，被後方駕駛人持行車記錄器檢舉，交通事件裁決處認定他短短500公尺8次無故驟然煞車開罰；法官卻考量駕駛習慣不同，吳是安全顧慮過於謹慎，而非「故意」煞車減速，撤銷罰單。

桃園周姓男子上班時間行駛高速公路路肩可通行路段，因大塞車，遲遲無法切入主車道，被後車以行車記錄器拍下檢舉，遭罰4千元，周不服提告，指路肩大塞是設計上的缺失，「會害堵在車陣的駕駛人都吃罰單」，法官認為，塞車長龍「看不到盡頭」，只罰其中一人，不符公平原則，判決撤銷裁罰。

警方取締酒駕，酒測未全程錄影，或未告知、提供漱口以及拒測等的法律效果，可能在執法程序上有瑕疵。 圖／彰化警方提供 分享 facebook

酒測未全程錄影 執法程序有瑕疵

最常見的是取締酒後駕車，警方在實施酒測時，未全程錄影，或未告知、提供漱口以及拒測等法律效果；另外，在測速路段未依規定設置告示牌、執行拖吊前未依規定鳴笛3聲，均常被法官列為有重大瑕疵為由，判決撤銷罰單，讓民眾省下一筆支出。

台中曾有員警取締酒駕，蘇男拒酒測被員警開罰，但因沒全程錄影，罰單被判撤銷；有警員雖全程錄影，但當事人巫男肺部受傷，無法吹酒測器，警察未告知可改抽血檢測，舉發程序不符規定，法官同樣撤銷9萬元罰單。

警方取締交通違規，如果沒有科學儀式取證，常會被撤銷罰單。 記者劉明岩／攝影 分享 facebook

未依科學儀器採證 證據力恐薄弱

員警未依科學儀器採證，更常惹出爭議，像駕駛人是否闖紅燈、是否繫安全帶、開車時是否使用手機等，若是收到罰單的民眾有意見，開庭時，被法官詢問現場狀況，警員若以「不清楚、不知道」等話回應，法官多以證據力薄弱為由，判決撤銷免罰。

但有法官對於民眾闖紅燈雖沒被錄到影或拍到照，是否違規持不同看法，宜蘭一名小貨車司機被警察撞見闖紅燈挨罰，他以警察沒證據，向法院提起行政訴訟，但法官以警員親見，非必以科學儀器才能偵測得知，警觀察程度遠較一般人更為專業，誤判可能性極低，判司機敗訴照罰。

警方實施違規停車拖吊前，如未依規定鳴笛3聲，常被法官列為有重大瑕疵為由，判決撤銷免罰。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

警幾年前舉發違規 「想不起來」判撤單

新北林姓男子收到「未依規定行駛車道」與「拒絕停車接受稽查而逃逸」2張罰單，卻毫無印象，他不服申訴。交裁處認為，員警目視記載的舉發通知單上，記載的車型廠牌、顏色均與林的車輛相符，並無誤認可能，但該名員警卻開單已是幾年前的事，「想不起來」，法院認為無其他證據證明林違規行為屬實，判決撤單。

至於違規停車如果沒有辦法證明如禁止停車或路口、併排等明確違規，或無法證明顯有妨礙其他人、通行的具體事證，也可能被撤銷免罰。

裁決書寄戶籍地無人簽收 未合法送達

違規人拒絕在舉發單上簽章或拒絕收受舉發單，仍應將通知聯交付行為人，並記明事由及交付時間，如果未依規定告知應到案時間及處所，並在舉發單上記明理由，很容易會被法官認為舉發單未合法送達，判決撤銷。

彭姓男子違規點數超過6點被吊扣駕照，裁決書寄到彭男的戶籍地，因無人簽收，郵差在彭男戶籍地門口及信箱貼上送達通知書，但彭男未回戶籍地，未能在期限內繳回駕照而遭註銷，直到被警方盤查開單，才知駕照已被註銷。法官認為，彭事先已告知監理單位居住地，裁決書卻寄戶籍地，程序有瑕疵撤單。

有員警會拐違規人，像明明開的是闖紅燈，為避免違規人反彈，或者安撫其情緒，卻告知只是闖黃燈，如果駕駛人堅持未違規，員警又無法提出證明，常會被銷免罰。

警方追酒駕追到違規者住處，過程沒有攔停、響笛動作，被法官認為違反比例原則。 圖／彰化警方提供 分享 facebook

追酒駕未鳴笛 違反比例原則

最常見的是員警取締闖紅燈、未戴安全帽等違規，違規人已進入住所停車場或住宅，仍執意舉發，常被法官認定違反法律保留及比例原則。

新竹市陳姓男子酒後騎車返家，巡邏員警鳴笛一路緊追在後，陳男騎到自家門口後拒絕警方酒測，被裁罰9萬元並吊銷駕照。事後陳男提行政訴訟，主張當時機車已停入住家「警員無權到住處酒測」，警方因有鳴笛、攔停等動作，取締程序並無瑕疵，法官駁回陳訴求。

類似的情況，警方有無響笛，結果確實也大不同。新竹縣另名陳姓男子酒駕，拒絕接受警方攔查，同樣一路騎機車直到停在住處，警方才趕抵，男子因拒絕酒測被警方開罰9萬元，他提行政訴訟。法官認為，員警追車過程並沒有攔停、響笛動作，撤銷罰單處分。