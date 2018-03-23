小心久咳未癒染結核 疾管署外牆掛大燈「終結結核」

2018-03-23 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



結核病是國內每年新增人數最多的法定傳染病，但自去年開始，全台新增個案人數首降至1萬人以下，明天為世界結核病日，今衛福部疾管署舉行「END TB終結結核」點燈儀式，於疾管署外牆掛上大型燈飾。衛福部長陳時中表示，未來將積極加強找出原鄉潛伏感染者積極照護，終結結核病。

25歲就讀研究所2年級的林同學，一如往常至學校上課，卻被班上一名咳嗽長達1到2個月，誤以為感冒久未痊癒的同學感染。直到同學發病以後，自己被衛生單位通知為潛伏感染者開始服藥治療，長達3個月的時間每周一次關懷員到府親自送藥，服藥結束後持續觀察至今尚未發病。

陳時中說，國內結核病新案發生數從2005年1萬6472人降至2017年的9754人，首次破萬人以下，死亡率也下降40%；多重抗藥性結核病照護個案數則由2007年440人降至2017年152人，治療成功率約達80％，仍會持續努力。

疾管署長周志浩則說，未來結核病防治將加強寬度與深度，找出潛伏感染個案進行治療預防發病，也將積極找出原鄉的潛伏感染個案，加深患者的照護等。