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度假療養夯…溪頭包月民宿養生 月租1.2萬

2018-03-23 23:12聯合報 記者張家樂／南投報導

溪頭森林遊樂區到處是參天的林木，園區內富含芬多精，吸引大批養生族前來Long ...
溪頭森林遊樂區到處是參天的林木，園區內富含芬多精，吸引大批養生族前來Long Stay。 記者張家樂／攝影
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「度假療養」正流行。台大實驗林溪頭風景區林木茂密，富含芬多精，吸引不少退休族或體弱者遠離塵囂。最近越來越多人在溪頭周邊租民宿，除就近度假，也兼具療養功能，民宿有人「包月」，業者樂不可支，附近飯店業者生意流失，就笑不出來了。

台大實驗林溪頭風景區很夯，很多人每周都來健行，有的從彰化、台中搭車遠道而來，為的就是吸取芬多精。上午8時走入溪頭遊樂區，通往大學池的步道上，有人抱著大樹作深呼吸，有人在作甩手操，也有人光著腳板用力踩踏大樹根瘤。

「到溪頭玩嗎？可以住我的房子。」有民眾在溪頭附近租下一整年的民宿，周休日或寒暑假常帶家人上山，房間空著不用時，就用來招待親友上山度假。

民宿業者說，民宿一整年出租，不必每天忙著招攬客人，整年租金1次入帳很開心，最常見的是1次租半年或一整年，月租行情1萬2千到1萬5千元，也有人租下1棟2層樓的中古屋，家具和廚具齊全，年租金12萬元。承租人以有錢有閒的退休族為主力，部分是來養病的。

省府退休的邱姓夫婦常上山來住，上大學的2個兒子，一放寒暑假就跑上山來，親友還以為他們在溪頭有別墅。邱先生說，一年花10來萬元，在鹿谷租透天厝，隨時都可以來住，也能招待親友，「把溪頭當成自家後花園，很划算」。

台大醫院研究發現，在溪頭的森林環境居住3天以上，用「抱樹」和「五感」等方式體驗，有助體內自然殺手細胞的活力增加，這種森林療癒效果可持續1個月以上。

秀傳醫院總裁黃明和也愛到溪頭健行，他說，溪頭交通方便，二高交流道下來，40分鐘就到達，上山走走既能養生，又能忘卻煩憂；即使臨時有事，下山也很方便，全台沒有比這裡更理想的養生山區。

民宿包月長租流行之後，溪頭遊樂區的飯店生意受影響，幾家知名飯店住房率不高，原來不少客人轉去長租民宿。

溪頭森林遊樂區到處是參天的林木，園區內富含芬多精，吸引大批養生族前來Long ...
溪頭森林遊樂區到處是參天的林木，園區內富含芬多精，吸引大批養生族前來Long Stay。 記者張家樂／攝影
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