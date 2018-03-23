大樂透第107028期 頭獎槓龜

2018-03-23 22:22 中央社 台北23日電



大樂透第107028期今天開獎。中獎號碼為04、13、41、34、09、32，特別號42；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎1注中獎，得獎金183萬6853元；參獎有33注中獎，各得獎金5萬9943元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。