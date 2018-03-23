內湖晚間3500多戶停電 美麗華百貨也受影響

2018-03-23 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



大直美麗華停電。聯合報系資料照片／記者許政榆攝影 分享 facebook

台北市內湖區今晚約7時半發生大範圍停電，內湖路一段到陽光街及中山區美麗華百貨一帶部分區域3500多戶停電，經台電搶修後，於晚上8時左右供電全部恢復正常。

台電表示，造成停電是線路故障所致，停電約5分鐘後就恢復約3000戶的供電，剩餘500多戶供電則在8時恢復，接下來會加強巡檢線路。

北捷則表示，停電過程中，文湖線列車系統未受影響。