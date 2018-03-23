親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

藝起看未來 2050未來簡史在台展出

2018-03-23 21:18中央社 台北23日電

國立台灣美術館比利時皇家美術館首次合作的「2050未來簡史」國際交流展明起在台中國美館登場，國美館館長蕭宗煌今天說，有別於歐洲展場，這次展覽添加不少台灣味。

藉由藝術家眼光想像未來的「2050未來簡史」來台展出，比利時皇家美術館策展人皮耶．伊弗．戴薩伊夫（Pierre-Yves Desaive）在今天記者會中表示，2050年代表不遠的未來，台版展覽增加許多亞洲及台灣藝術家觀點，促成藝術溝通，「希望將台灣藝術新活力帶回比利時。」

蕭宗煌也強調，不同於2016年比利時布魯塞爾皇家美術館及巴黎羅浮宮展示版本，身為亞洲首站的台版「2050未來簡史」融合台灣地理和文化位置的特殊性，勾勒台灣與未來簡史展覽主軸的關係和對話。

參展藝術家之一、台灣藝術家黃贊倫的作品是裝置藝術「安妮」，他受訪時說，作品以「未來的未來」作為詮釋核心，將視角延展至比未來更不可考的時間點，呈現「未來雖不是當今能見的事，但未來終究會成為歷史」的概念。

「以前談未來多著重科技帶來的影響，這次的觀點格局較大，從政經、文化環境到去國界化的議題。」黃贊倫談到心中對於未來的想像，認為人類如果要進入下一個文明，要除去國界這樣的框架。

這次的參展名單，中國藝術家艾未未也名列其中。展期至6月3日止。

藝術家美術館比利時
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

內湖晚間3500多戶停電 美麗華百貨也受影響

2018-03-23 21:53

骨質疏鬆意外跌倒造成骨折 1年平均死亡率約10至15％

2018-03-23 20:54

失戀後失眠好痛苦 心理師教兩大武器

2018-03-23 20:31

又髮夾彎！ 衛福部妊娠糖尿病全面篩檢暫喊卡

2018-03-23 19:58

健康便便四大特徵 醫師建議：多看看、聞聞大便

2018-03-23 19:23

護士帶狗進醫院 衛福部：會加強教育訓練

2018-03-23 19:20

不用帶現金！麥當勞即日起開放信用卡、手機行動支付

2018-03-23 16:57

故事的宮殿 故宮推出微電影「記憶在手心」

2018-03-23 16:34

花醫護理師帶狗進辦公室 醫院道歉研議懲處

2018-03-23 16:18

影／55歲男3個月前患帶狀皰疹 結痂後疼痛感時時困擾

2018-03-23 14:58

移工刮中100萬 九成寄回印尼「讓家人過好日子」

2018-03-23 14:44

台北健康養生展開幕！健康吃輕鬆動 健康講座免費聽

2018-03-23 12:04

嗜吃燒烤肉類 高血壓風險大增

2018-03-23 12:01

香港自由行免驚！ 官方版線上即時Q&A啟用了

2018-03-23 11:23

移情壓力太可怕 專家建議遠離抱怨不停的親友同事

2018-03-23 11:13

疼痛如刀割 原來是帶狀皰疹後神經痛

2018-03-23 11:09

下周油價 汽油估漲0.5元 柴油漲0.6元

2018-03-23 10:40

你覺得有鬼、有ET、還是星星真的有影響力？

2018-03-23 09:09

超美！再撐一下就放假 周末來賞花

2018-03-23 08:53

周末好天氣適合出遊 留意日夜溫差和空汙

2018-03-23 08:26

板橋9.3度！冷空氣漸減弱 第3號颱風可能形成

2018-03-23 06:46

11-12月期發票 2位千萬得主尚未現身

2018-03-23 06:05

高屏風速弱 空品「橘色提醒」

2018-03-23 05:00

再冷1天 清晨輻射冷卻低溫11至13度

2018-03-23 04:59

年減300塑膠袋 請你跟我這樣做

2018-03-23 00:27

非聽不可／中醫講座：五十肩、現代疾病與望診

2018-03-22 23:57

哈林菸齡逾14年 咳血住院決心戒菸

2018-03-22 23:53

健康你我他／飯糰便當加起司 牽絲融化女兒心

2018-03-22 23:49

專業觀點／運動眼前發黑 心律不整警訊

2018-03-22 23:46

99歲嬤肋膜積水 藉肋膜鏡檢出肺癌

2018-03-22 23:39

我的經驗／經歷「猝死」 我更珍惜枕邊人

2018-03-22 23:38

搶救生育率…公司可開辦幼兒園幫帶小孩

2018-03-22 23:36

幼兒園禁體罰入法 兒虐通報更完整

2018-03-22 23:30

嘉義晚間地牛翻身3天連2震 民眾心慌慌

2018-03-22 23:03

22:27嘉義地震 規模4.6 雲林古坑5級

2018-03-22 22:45

機車族小心了 未投保強制險最高罰3千

2018-03-22 19:13

舞台上寫短篇小說 親愛的人生本週演出

2018-03-22 18:55

陸賞櫻節全假花 李茂生戲稱：日賞櫻名勝也都造假

2018-03-22 18:24

凱達大飯店推環保住房、響應「關燈一小時」愛地球

2018-03-22 18:01
看更多

熱門文章

弄蛇人遭蟒蛇纏頸窒息 圍觀民眾以為是表演秀

2018-03-23 12:13

移工刮中100萬 九成寄回印尼「讓家人過好日子」

2018-03-23 14:44

11-12月期發票 2位千萬得主尚未現身

2018-03-23 06:05

要不要留遺產給孩子？恐引發爭端？醫師傳授觀點

2018-03-23 14:30

殘忍血腥！放杜高犬咬死野豬 民眾竟圍觀叫好

2018-03-23 15:11

板橋9.3度！冷空氣漸減弱 第3號颱風可能形成

2018-03-23 06:46

猛犬守家！竊賊闖民宅 遭比特犬扯爛耳朵

2018-03-23 09:38

搶救生育率…公司可開辦幼兒園幫帶小孩

2018-03-22 23:36

阿里山櫻王盛開！ 把握5天燦爛賞花期

2018-03-23 09:00

超美！再撐一下就放假 周末來賞花

2018-03-23 08:53

性感人妻、時尚潮模都愛上的內在美親密接觸

2018-03-22 21:24

我愛一個人煮／香菇油飯

2018-03-23 06:00

生活點滴／進京趕考狂想曲

2018-03-23 06:00

他護妹的一番話 讓人妻怨「姑寶」老公選擇離婚

2018-03-23 13:14

嘉義晚間地牛翻身3天連2震 民眾心慌慌

2018-03-22 23:03

今日星座運勢／射手 對愛的渴望高 認識自己好時機

2018-03-23 00:00

22:27嘉義地震 規模4.6 雲林古坑5級

2018-03-22 22:45

【小孟塔羅】未來三個月轉職會順利嗎？要注意什麼？

2018-03-23 12:23

竹子湖「海芋」盛開了！大片純白花海隨風搖好浪漫

2018-03-22 17:01

親子之間／送妳一朵花

2018-03-23 06:00

不用帶現金！麥當勞即日起開放信用卡、手機行動支付

2018-03-23 16:57

「30k休4天」不及「27k休6天」 業者：現代人寧低薪多假？

2018-03-23 20:17

花醫護理師帶狗進辦公室 醫院道歉研議懲處

2018-03-23 16:18

再冷1天 清晨輻射冷卻低溫11至13度

2018-03-23 04:59

疼痛如刀割 原來是帶狀皰疹後神經痛

2018-03-23 11:09

「粉色」常玉 層次豐富 詩人手墨體驗哲思

2018-03-22 23:29

戴資穎帶鐵粉出國看球賽 球后英姿限定罐首發開賣

2018-03-23 10:12

結婚率下探 飯店喜宴8,800元起近10年最低價

2018-03-23 10:11

影／55歲男3個月前患帶狀皰疹 結痂後疼痛感時時困擾

2018-03-23 14:58

周末好天氣適合出遊 留意日夜溫差和空汙

2018-03-23 08:26

浪浪曾遭橡皮筋套睪丸險死 現又被噴成兩津眉

2018-03-23 20:20

4月塔羅生命靈數運勢：你有能夠看清一切的眼睛

2018-03-23 10:04

健康便便四大特徵 醫師建議：多看看、聞聞大便

2018-03-23 19:23

去年11-12月統一發票千萬獎2張未領 期限到5月7日

2018-03-23 08:55

我的經驗／經歷「猝死」 我更珍惜枕邊人

2018-03-22 23:38

大人也有福「現省500」 3大樂園祭兒童節優惠

2018-03-22 19:49

下周油價 汽油估漲0.5元 柴油漲0.6元

2018-03-23 10:40

獸醫缺藥...農委會擬列出可用人藥 卻被批「很扯」

2018-03-23 09:10

大樂透獎號 獎號：04、13、41…

2018-03-23 21:07

香港自由行免驚！ 官方版線上即時Q&A啟用了

2018-03-23 11:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top