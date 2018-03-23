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大樂透獎號 獎號：04、13、41…

2018-03-23 21:07中央社 台北23日電

大樂透第107028期今晚開獎，中獎號碼為04、13、41、34、09、32，特別號42。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩大樂透
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