健康你我他／蔬菜五穀魚蛋肉 蒸出色香味

2018-03-23 23:42 聯合報 文／凱雯（南投埔里）



「愛心便當」每天用心調配菜色，少油、少糖、少鹽、多蒸煮但仍不失色香味俱全。 圖／凱雯 分享 facebook

老公退休後，為照顧果園，每天午餐總買便當。近年我也退了，開始為老公準備「愛心便當」。每天用心調配菜色，顧及營養均衡、少油、少糖、少鹽、清淡的健康原則，多蒸煮但仍不失色香味俱全。

老公喜歡吃魚，魚易消化、熱量低，有助預防心血管疾病並維護腦和中樞神經健康，菜餚中的蛋白質以淡水魚或小型海魚為主，佐以蔥、薑、少許鹽或醬油清蒸。

蛋富含胺基酸、維生素、蛋黃內有卵磷脂，適量食用可促進血管中低密度脂蛋白膽固醇代謝，每周食用三、四個，或蔥蛋、蒸蛋、荷包蛋、麻油炒薑蛋、番茄炒蛋等。

肉以雞胸肉為首、豬瘦肉、牛肉其次，每周約二次食用，常加木耳、香菇蒸煮。

蔬果種類多樣，含膳食纖維、維生素、礦物質、多種微量元素和植化素，每餐二道，約當季的五樣彩虹青菜，以水煮方式烹調。

五穀雜糧有豐富的膳食纖維、維生素B群、植醇，有助腸胃蠕動，促進新陳代謝，減緩血糖快速上升。每天以糙米、薏仁、燕麥、蕎麥、黃豆、黑豆等十種穀類配上枸杞、海帶加總煮食。

今以清蒸鱸魚、番茄炒蛋、水煮綠花椰、木耳、洋蔥、里肌肉炒高麗菜、香菇、紅蘿蔔絲、配五穀雜糧上灑些許亞麻仁子、芭樂。

老公說：看似清淡卻美味，營養健康加愛心，讚耶！