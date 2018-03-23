妊娠糖尿病 免費篩檢政策喊卡

2018-03-23 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



醫師指出，全球孕婦罹患妊娠糖尿病比率攀升，台灣為8％至10％。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

隨飲食西化、肥胖比率攀升，台灣每100名孕婦就有8至10人罹患妊娠糖尿病，比率有攀升趨勢，醫師警告，未積極治療，恐導致孕程併發症，甚至產出巨嬰。

衛福部國健署原訂今年針對全台懷孕24至28周婦女免費進行妊娠糖尿病篩檢（GDM），不過，這項免費篩檢政策確定喊卡，孕婦僅能自掏腰包。

國健署婦幼組科長曾桂琴表示，各國婦產科或糖尿病醫學會對孕婦妊娠糖尿病篩檢的看法不一，可分為提供全面篩檢，或是針對高危險群篩檢等兩種建議。

根據世界衛生組織最新資料顯示，妊娠糖尿病篩檢效益尚未確定，不建議全面普篩，且先前專家會議也認為，現行健保已給付妊娠糖尿病高危險者進行篩檢，考量國際不同作法，決議分析健保資料庫中的孕婦糖尿病檢驗確診比率，再評估是否推動篩檢政策。

台灣母胎醫學會常務理事、長庚醫院婦產科系副主任鄭博仁指出，全球孕婦罹患妊娠糖尿病的比率皆攀升，台灣盛行率8％至10％。過去曾收治由婦產科診所轉介來的孕婦，因未做妊娠糖尿病篩檢產下重達4000至5000公克的巨嬰，寶寶成人後罹患高血壓、心血管疾病比率，較一般人高出許多。

鄭博仁認為，目前健保雖給付高風險孕婦進行妊娠糖尿病篩檢，且多數至大醫院就醫的孕婦也願意自掏腰包，但偶爾仍會遇到自診所轉介而來，具有高風險妊娠的孕婦未做過篩檢產下巨嬰的零星個案。

臨床顯示，孕婦孕期如血糖控制不佳，可能產生子癲前症、妊娠高血壓或突發心血管疾病，胎兒也恐面臨出生後立即性的代謝酸中毒，若產出巨嬰，則容易產道傷害、胎兒骨折等。鄭博仁建議，如以往曾生出巨嬰、直系血親患有糖尿病、本身有多囊性卵巢、肥胖或患有高血壓等孕婦，應在醫師評估下進行篩檢。