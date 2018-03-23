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眩暈復健 尋找不再搖晃的世界

2018-03-23 23:37聯合報 黃鈞鼎 台安醫院耳鼻喉科主治醫師

病患站在重心動搖儀上，根據專業操作人員的指示，盡量維持平衡。 圖╱黃鈞鼎醫師提供
病患站在重心動搖儀上，根據專業操作人員的指示，盡量維持平衡。 圖╱黃鈞鼎醫師提供
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在門診，總是有一群病患，沒有中風、腦瘤、運動神經元病變或血管狹窄，也沒有急性前庭（內耳）病灶，但反覆承受眩暈之苦，卻找不到答案，換過許多醫師、試過所有藥物，依然無解；有人甚至因此產生憂鬱、情緒問題。

之所以有這樣的情況，就得從眩暈（dizziness／vertigo）的症狀及成因談起。在耳科，或說內耳前庭的疾病（vestibular disorders），無論是前庭神經炎（vestibular neuronitis）、美尼爾氏症、半規管功能失調（canal paresis）、偏頭痛導致的眩暈（migrainous vertigo）或良性陣發性姿勢性眩暈（耳石脫落），都會產生天旋地轉（vertigo or spinning sensation）的急性症狀，治療上予以藥物控制，休息及生活作息、飲食調整，或耳石復位術，一般都可見效。

吃藥還是暈 因為大腦「習慣了」

若懷疑有神經系統病灶時，就需由神經內科醫師診察。然而，慢性、反覆頭暈，平衡困難的這群病患，很難用藥物控制改善，也往往求助無門。

與急性眩暈相比，反覆、慢性暈眩，動作一快就難以維持平衡感，為什麼這麼難以控制？主要的原因是，這群病患並非只有內耳前庭功能損失，正確來說，他們在經年累月的疾病與生活習慣作用下，改變了大腦對平衡處理的方式。

打個比方，如果一個人的右腳受傷骨折了，他只好用單腳跳躍，日子久了就習慣了，但總是無法做到雙腳的能跑能跳，快速變向。

骨折癒合後，當他初步嘗試用雙腳，卻發現會跌倒，這時候，大腦可能有兩個選擇，一是不如繼續單腳跳，二是重新適應訓練，使用右腳。這時候，我們該做的，當然是第二選項，但腦內平衡的缺失，卻不是那麼簡單，往往日子久了，累積的問題才被發現，卻不知如何調整。

重心動搖儀。 圖╱黃鈞鼎醫師提供
重心動搖儀。 圖╱黃鈞鼎醫師提供
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耗時耗力 台灣復健領域剛崛起

所以，這樣的病患需要的不是藥物治療，而是正確診斷，了解在個別病患身上，維持平衡的系統哪方面出了問題，針對問題設計復健功課，亦即所謂的眩暈復健（vestibular rehabilitation），來扭轉、改變身體對平衡的依賴或利用。

這樣的治療具高度的個體差異性，且耗時耗力，卻可以為這些求助無門、藥石罔效的病人帶來新選擇，也可以填補過去台灣眩暈醫療領域的空白。

筆者於2013年前往倫敦大學學院（University College London）的Ear Institute，學習Audiovestibular Medicine，在英國，這是一門獨立於耳鼻喉科的專科醫學，主要負責治療聽語方面的疾患及眩暈、平衡失調的病人。

經倫敦所見所學，2014年回到台灣後，積極建立相關眩暈治療團隊。在台安耳鼻喉科以及聽語中心同仁大力支持下，全台灣第一個眩暈復健治療團隊開始運作，成功幫助了數十位病患，改善他們的平衡功能、眩暈症狀，並恢復日常生活自理的能力，病患對治療成效也十分滿意。

團隊對眩暈復健的成效，感到鼓舞欣喜，這證明眩暈復健確實能夠給予病人實質的幫助，也期望在台灣推廣這樣的療程，讓更多醫師了解並幫助更多病患。

黃鈞鼎 醫師台安醫院耳鼻喉科主治醫師
黃鈞鼎 醫師台安醫院耳鼻喉科主治醫師
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復健醫師
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