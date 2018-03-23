又髮夾彎！ 衛福部妊娠糖尿病全面篩檢暫喊卡

2018-03-23 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



醫師指出，全球孕婦罹患妊娠糖尿病比率攀升，台灣為8％至10％。報系資料照 分享 facebook 隨飲食西化、肥胖比率攀升，台灣每100名孕婦就有8至10人罹患妊娠糖尿病，比率有攀升趨勢，未積極治療恐導致孕程併發症及產出巨嬰的風險。衛福部國健署去年原預定今年開始，針對全台懷孕24至28周婦女免費進行妊娠糖尿病篩檢（GDM），如今孕媽咪遲等不到，國健署表示將再評估效益，免費篩檢政策確定喊卡，孕婦僅能自掏腰包。

衛福部國健署婦幼組科長曾桂琴表示，各國婦產科或糖尿病醫學會對孕婦妊娠糖尿病篩檢，有提供全面篩檢或針對高危險群進行篩檢兩種建議。但根據世界衛生組織最新資料顯示，妊娠糖尿病篩檢效益尚未確定，不建議全面普篩，且先前專家會議也認為，現行健保已給付妊娠糖尿病高危險者進行篩檢，考量國際不同作法，決議先做健保資料庫分析進行糖尿病檢驗確診比率分析，再評估是否推動篩檢政策。

台灣母胎醫學會常務理事、長庚醫院婦產科系副主任鄭博仁指出，全球孕婦罹患妊娠糖尿病的比率皆攀升，台灣盛行率8％至10％。過去曾收治由婦產科診所轉介來的孕婦，因未做妊娠糖尿病篩檢產下重達4000至5000公克的巨嬰，恐讓寶寶成人後患高血壓、心血管疾病比率較一般人高。

鄭博仁認為，目前健保雖有給付高風險孕婦進行妊娠糖尿病篩檢，多數至大醫院就醫的孕婦也願意自掏腰包，但偶爾仍會遇到自診所轉介而來，有高風險妊娠的孕婦未做過篩檢產下巨嬰的零星個案。

如孕婦孕期血糖控制不佳，可能產生子癲前症、妊娠高血壓或突發心血管疾病，胎兒也恐面臨出生後立即性的代謝酸中毒，若產出巨嬰恐造成產道傷害、胎兒骨折等。建議孕婦，如以往曾生出巨嬰、直系血親患有糖尿病、本身有多囊性卵巢、肥胖或患有高血壓等，應告知醫師評估進行篩檢。