健康便便四大特徵 醫師建議：多看看、聞聞大便

2018-03-23 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



廁所示意圖／Ingimage 分享 facebook 腸道中的壞菌多過好菌時，人體免疫力下降，過敏、自體免疫疾病、各種感染與慢性病將陸續找上門。醫師指出，糞便成分半數是細菌，好菌會製造維生素B群，因此健康的糞便不只成型、浮在水面上猶如香蕉，呈現金黃色，且沒有惡臭。

聯合報主辦「2018台北健康養生展」於3月23至27日在台北世貿一館登場，昨日邀請到中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科部副主任王輝明談腸道保健。

王輝明指出，腸道不只是消化器官，還是人體內最大的免疫器官，人體70%淋巴組織與60%免疫球蛋白都聚集在腸道，一旦吃得不對，腸道產生過多壞菌與毒素，可能引起免疫功能亢進，造成過敏、自體免疫疾病，免疫功能逐漸低下，提高感染、慢性病與癌症等風險，臨床觀察，癌症患者確診，必然有一段長期的慢性過敏病史。

王輝明說，「免疫功能與腸道內的細菌好壞息息相關」，好菌能調節、提升免疫力，壞菌則會產生腐肉素、屍毒素、吲哚、硫化氫、神經鹼等毒素，不僅致使糞便惡臭，更透過體循環，帶來全身性危害，破壞免疫力，啟動致癌機轉。

病從口入，如果攝取過多肉、奶、蛋等動物性飲食，易使腸道菌相失衡。王輝明表示，動物性蛋白質易養壞菌，加上不少肉、奶、蛋殘留抗生素，會殺滅腸道原生的好菌，同時增生腐敗菌，因此飲食上應避免動物性飲食，均衡攝取天然、新鮮、有機、潔淨的食物，也應適量補充自然發酵的泡菜、優酪乳或優格，增加腸胃道好菌。

兩歲前的嬰孩應盡量喝母乳，選購奶粉或副食品可注意是否添加益生菌，另外，可放心讓孩子盡量玩、盡量爬，藉此接觸抗原，有助免疫系統發展，減少日後過敏機率。

要如何知道腸道菌相失調？王輝明建議，看一看、聞一聞自己的糞便。糞便中的成分半數是細菌，好菌會製造維生素B群，健康的糞便具有四大特徵，成型、浮在水面上猶如香蕉，呈現金黃色，且沒有惡臭。