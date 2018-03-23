護士帶狗進醫院 衛福部：會加強教育訓練

2018-03-23 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



花蓮醫院一名護理師昨晚不顧保全人員勸阻帶寵物進入醫院，引起撻伐。圖／翻攝臉書 分享 facebook 衛生福利部立花蓮醫院被爆出，護理人員下班帶狗到醫院，保全勸阻仍執意入院的事件，衛生福利部今回應表示，目前並沒有明文規定，醫院內不准帶狗進入，但是身為護理人員，應該要知道醫院內是容易造成疾病傳染之處，各醫院皆有感染控制的要求，目前將會加強感控教育，未來也將研擬是否要明文規定相關規範。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會簡任技正陳英作表示，該案目前經過了解後，證實有此事，該名護理人員下班後帶著寵物進入醫院，保全人員口頭勸告不得帶狗進入院區，該名護理人員仍將寵物帶入病房會議室中，保全再次勸說，卻沒辦法說動該名護理人員，因此立即通知值班護理長及其單位護理長，經單位護理長告誡後，該名護理師隨即離院，並對該事件深表歉意。

陳英作表示，依照現行的相關規定，並沒有明文指出護理人員不該帶寵物入院，但是身為一名接受專業訓練的護理人員，不該不了解醫院有感染控制的措施，行為被認定不宜，但是有鑑於該護理人員對醫院長達19年的付出，以及願意在偏鄉離島服務，目前採取加強感控訓練方式，給予行為糾正。

至於未來是否會明文規定？陳英作表示，會再檢討，並研擬是否要訂定相關規定。