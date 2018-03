「Love From Taiwan」 慈濟送愛到菲律賓

2018-03-23 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



慈濟基於防災、備災概念,在臺灣各縣市慈濟會所、海外部分國家備有慈濟環保毛毯安全庫存量,昨晚間慈濟基金會把18900條環保毛毯裝櫃,其中菲律賓駐臺副代表艾奎諾‧卡洛率領代表處共12位,下班後前來盡心力,希望把「Love From Taiwan」的愛送回家鄉菲律賓。

因氣候變遷加劇天災傷害,颱風生成首當其衝之一的菲律賓,近年因颱風威力增加而造成許多災民流離失所、家園毀壞。而菲律賓貧民區木房相鄰,每年發生多起因管線老舊、或照明的煤油、蠟燭倒落造成的火災,大火往往讓上百、上千戶的貧窮人民的家付之一炬。

艾奎諾‧卡洛表示,慈濟基金會無私的付出知道這些毯子發揮很大的作用,對於貧窮的菲律賓人會有很大的幫助;菲駐臺代表處國際發展合作官賴艾利表示,感謝慈濟長期對於菲律賓人民的關懷及行動,非常高興有機會和慈濟志工一起合作,將這份溫暖與幸福帶給菲律賓窮困的菲律賓民眾。