傀儡花重現19世紀場景 陳耀昌寫台灣多族共生

2018-03-23 18:52 中央社 台北23日電



19世紀，美國商船羅妹號在台灣現今屏東墾丁海岸觸礁沉沒，生還者上岸遭殺害，一場多方的外交交涉從此展開。醫師作家陳耀昌寫的這部歷史小說，以原住民為主體，呈現150年前台灣多族群共生的景象。

這部20萬字的歷史小說「傀儡花」2016年獲台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎，公共電視今天宣布，將由導演曹瑞原執導，知名戲劇編劇施如芳、甫獲台灣歷史小說獎首獎的柯宗明改編陳耀昌原著，製作旗艦歷史劇傀儡花。

本行台大醫師，陳耀昌執筆撰寫雜誌專欄多年，讀者對他帶科學分析的筆調並不陌生，但是什麼原因驅動他跨界寫小說？

他回溯15年前，聽叔叔說家族祖先有荷蘭「查某祖」，引發他的探究動機，著手收集閱讀荷蘭人在台灣的相關歷史。他笑說，求診病人來自四面八方，使他的資料來源豐富多樣。

他展示多年前在首爾旅館信紙上，構思人物角色和時間軸的草稿。這是他展開歷史小說冒險之旅的開端，2012年他出版第一部小說「福爾摩沙三族記」，寫荷蘭、平埔族和漢人大融合的時代。那年他63歲。

被問到旅館信紙那個一切的開端如何發生，他說：「醒來就寫，沒想那麼多。」台灣從此多了一個歷史小說家。

而台灣何止三族，陳耀昌讀史發現，南台灣1867年發生的一起船難，引發當時美國駐廈門外交官員李仙得對台灣的興趣，八度走訪台灣，他描繪的台灣社會多族並立，福佬、客家、平埔和不同族原住民，彼此間有不同程度的競合關係。

陳耀昌強調，台灣是多族群、多元文化社會。「傀儡花」就是想以1867年發生在台灣的國際事件為背景，寫出台灣族群融合的陣痛。

故事自美國商船羅妹號（Rover）在台灣南部觸礁，生還船員上岸後遭原住民殺害為起點。那時台灣淡水、安平，後來又加上雞籠和打狗開通商口岸，海上交通日益頻繁，美國顧及航海人員的安全，外交官出面交涉。

美國人在福爾摩沙遇害衍生的外交事件，凸顯清朝政府視發事地點恆春半島既非版圖，居民也不是「華民」。美國外交官發現清朝官員對在地的情況認識泛泛，於是直接與原住民談判，原住民的主體性清晰浮現。

傀儡花的故事有美軍首度出現在台灣海域並試圖登陸，但被斯卡羅族原住民擊敗，及首位美軍軍官在台灣陣亡的真實歷史情節。

陳耀昌說，這對台灣與美國的外交史、美國海軍史及美軍在太平洋的發展史，都具里程碑意義。

他又說：「我要強調台灣人與外國人簽署的第一份國際條約，是台灣原住民簽的。傀儡花的故事主角當然是原住民。」

他提及寫台灣史小說有個很大的缺憾，就是「台灣觀點」的史料太少。他說：「過去歷史敘述非原住民觀點，所以我加入原住民觀點。」

寫戰爭就要有愛情來襯托，陳耀昌創造出父母分別是客家和原住民的女性角色蝶妹，她通曉父母雙邊語言，跟隨西方傳教士習醫的過程，又學了英語，讓她足以擔任各族群間溝通者，貫串整個故事。在充斥著戰事氣氛和外交談判的陽剛故事中，蝶妹成為鮮明的亮點。

蝶妹也是全書中，陳耀昌最喜愛的角色，至於那個演員適合演蝶妹，陳耀昌不答，回說：「尊重導演意願。」他一面說，演員最好能兼具野性和知性美，「這個角色不能只有美貌，沒有涵養是不行的。」

至今持續看診的陳耀昌埋首寫歷史小說的線軸起點，是聽說家族有荷蘭血統，問他追索的結果，他答說：「沒有完全確定。」「陳醫師」這趟歷史小說之旅，顯然還沒有終點。